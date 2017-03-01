В подъездах домов в Актобе установят антивандальные светильники

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В подъездах домов в Актобе установят антивандальные светильники

На фото: Данияр Туякбаев держит светильник, который вскоре должен появиться в подъездах домов в Актобе.

Об этом «Диапазону» сообщает председатель КСК Актобе Калыбай Туркимбаев. По его словам, светодиодное освещение также сэкономит деньги на оплату электричества.

– Светильник сделан из пчелиных сот. Выдерживает до 2,5 тонны веса. Стоит от 3 до 5 тысяч тенге. Продолжительность 11 лет, гарантию даем на 3 года, – перечисляет преимущества Данияр Туякбаев, директор астанинской компании NID. – Эти светильники помогут жильцам сэкономить несколько миллионов. К примеру, везде стоят лампы накаливания, срок их эксплуатации 4 месяца и потребляют они много. Светодиодный светильник потребляет 192 вата за 24 часа. В месяц в среднем на один дом, где установлены 100 светильников, уйдет 6 336 тенге. А лампа накаливания с 80 ваттами в месяц обойдется в 63 тысячи тенге. Разница 57 тысяч в месяц. А за год экономия будет еще больше.

Также, по его словам, в светильнике есть датчик света, который определяет день и ночь. Если датчик определяет день, то светильник горит не так ярко. А акустический датчик определяет приближение человека, то есть по этому датчику светильник загорается тогда, когда в подъезде появляется человек.

Актюбинские КСК-шники рассказали, какие проблемы хотят решить в подъездах домов.

– Наши подъезды давно нуждаются в антивандальных установках. У нас постоянно разбивают лампочки или просто их выкручивают. Эти светильники не получится разломать, разбить. Помимо этого понравилось, что они энергосберегающие, что позволит сэкономить средства жильцов. Вообще, освещение подъездов во всех районах города нуждается в обновлении. Особенно в малосемейных общежитиях, – комментирует Калыбай Туркимбаев, руководитель ассоциации КСК Актобе.

По его словам, за покупку новых светильников жильцы дополнительно платить не будут. Однако в скором времени КСК планируют поднять тарифы, так как действующий тариф не менялся с 2008 года.

– Прошло уже 8 лет, а у нас зарплаты остались те же, оклад слесаря 30-35 тысяч, хотя сейчас цены повсюду выросли. У нас увеличился объем работ: где-то нужно нанять кран для работы на крыше, где-то сосульки сбить, – поясняет Туркимбаев.

Сейчас средние тарифы КСК в Актобе 13-15 тенге за квадратный метр.

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