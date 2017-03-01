Актюбинский предприниматель 7 лет воюет с монополистом

Лариса Мусагалиева пожаловалась «Диапазону», что «Акбулак» в 2009 году обманом заключил с ней договор о предоставлении услуг по водоснабжению и водоотведению. Но компания за 7 лет ни разу не откачивала и не выводила стоки.

– За откачку и вывоз сточных канализационных вод мы отдельно платим владельцам ассенизаторов, которые платят в «Акбулак» за слив в центральный канализационный сток и очистку сточных вод. То есть за одну и ту же работу «Акбулак» дважды берет плату, и с меня, и с владельцев машин-ассенизаторов, – возмущается Лариса Мусагалиева.

По словам предпринимателя, в декабре 2014 года она расторгла договор с «Акбулаком», однако счет-фактуры за неоказываемые услуги продолжили приходить, а организация требовала оплатить их, считая договор действующим. Осенью 2016 года Мусагалиева снова обратилась в «Акбулак» с заявлением признать договор недействительным и вернуть деньги, которые она оплатила ранее.

– Но и в этот раз мое заявление проигнорировали, – утверждает индивидуальный предприниматель. – Весь год контролеры «Акбулака» оказывали на меня давление, угрожали отключить воду, начисляют пени, а в расторжении договора отказывают. Хотя договор может быть продлен, только если нет письменного уведомления за месяц от одной из сторон. Я уведомила письменно. Также договор может быть расторгнут, если одна из сторон не выполняет обязательства.

Корень конфликта крылся в вопросе: имеет ли право «Акбулак» взимать плату с потребителей, которые не присоединены к системе водоотведения. В АО «Акбулак» ответили, что они на это имеют право по договору, заключенному с предпринимателем, а также по причине того, что являются единственным предприятием в Актобе, занимающимся водоснабжением и водоотведением.

«Прием вывозимых хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод потребителей, не присоединенных к системам водоотведения, производится на оборудованных сливных пунктах по договору», – письменно отвечает «Акбулак».

Предприниматель обратилась в прокуратуру, «Нур Отан», в антимонопольный комитет и даже в администрацию президента. Антимонопольщики, проведя расследование, признали неправоту АО «Акбулак».

«ИП «Мусагалиева Л. К.» не присоединен к системе водоотведения. У АО «Акбулак» оборудованного сливного пункта не имеется. Обществом заключен договор по водоотведению сточных вод при отсутствии факта предоставления услуг по водоотведению, поскольку используется вода, получаемая из водоносной скважины и водопроводной сети, воды скапливаются в септик, что противоречит требованиям законодательства и ущемляет права предпринимателей», – говорится в ответе Актюбинского антимонопольного департамента.

Антимонопольщики считают, что из-за этих обстоятельств предприниматель несет двойные расходы, поскольку вынужден платить и ассенизаторам, и «Акбулаку». По анализу департамента, «Акбулак» не оказывал услуги по водоотведению. И более того, «Акбулак» не согласовывал с антимонопольщиками прием сточных вод. В связи с этим департамент по регулированию естественных монополий пообещал принять меры в отношении «Акбулака».