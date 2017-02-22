С 1 марта тысячные купюры 2006 года будут недействительны

До 28 февраля 2018 года тысячную купюру золотистого цвета с изображением руки и Байтерека можно сдать в любой банк или отделение «Казпочты». А в филиалах Нацбанка тысячные купюры 2006 года будут приниматься для обмена до 28 февраля 2021 года. Банкноты должны обменять без взимания комиссии.

Нацбанк сообщает, что в обращении остаются другие банкноты номиналом 1000 тенге. Все, кроме купюры золотистого цвета, на которой изображена рука человека и монумент Байтерек.

Отказ принимать банкноты грозит банкам штрафом 50 МРП. В случае возникновения вопросов нужно обращаться в Нацбанк по тел.: 21-07-23, 21-07-09.