Зачем в Актобе кладут асфальт зимой и что ждёт район Москва

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Зачем в Актобе кладут асфальт зимой и что ждёт район Москва

На фото: Первый замакима Баирханов также рассказал, что вдоль проспекта Абулхаир хана (от ТД «Айна» до «Шератона») будет создан пешеходный бульвар || Фото автора.

Замакима Актобе Жандос Баирханов рассказал, что в прошлом году на ремонт дорог выделили около 3 млрд тенге, а в этом году выделят гораздо больше. Он объяснил, зачем кладут асфальт зимой и какая судьба ждёт жителей района Москва.

– В этом году, хочется, чтобы эти цифры увеличились в 2 раза, – отметил Баирханов.

По теме дорог были большие нарекания у населения, их озвучили журналисты. В частности, напомнили, что ул. Шевченко асфальтировали зимой и есть опасения, что весной вместе со снегом растает и асфальт. Баирханов ответил, что этот участок специально выбран для эксперимента новых технологий по ремонту дорог.

– В прошлом году в ТОО «КТП» заявляли, что ремонт дороги начали поздно по вине городского ЖКХ. Вы согласны с этим? Будет в этом году повторение ситуации?

– Прежде, чем что-то заявлять, пусть «КТП» за свою работу отвечает! – разгневался замакима. – В прошлом году мы с вами выезжали на рейды по дорогам, где были большие нарекания именно к этой компании. Насчет того, что поздно начали, могу сказать следующее. Да, были ошибки по госзакупу при составлении конкурсной документации. Но в мае подрядные организации ремонт уже начинали, и почему они так долго раскачивались, не наша вина.

Также Баирханов добавил, что в прошлом году на ремонт дорог деньги выделялись из местного, областного и республиканского бюджетов на разных сессиях маслихата.

Несколько лет назад обсуждался вопрос о сносе частных домов на Москве и строительстве там многоэтажных домов по новому генплану Актобе. Жандос Баирханов отметил, что район Москва в зоне перспективной реконструкции, для нее привлекают инвесторов.

– Мы прорабатываем вопрос строительства современного города на Москве. Как известно, там много частных домов. После информации, что власти выкупят эти дома, цены на них взлетели. Наш бюджет не в силах выкупить их и построить многоэтажные дома. Поэтому привлекаем инвесторов. Они сейчас отдель­но разговаривают с каждым хозяином частного дома, предлагают им квартиры в других районах.

Журналистам сообщили: в районе ГМЗ построят школу на 600 мест и пристройку к 15-й школе.

Что обещают сделать в Актобе в 2017 году

Открыть 10 школ

Построить 21 детсад по ГЧП

Ликвидировать трехсменные и аварийные школы

Построить дополнительные корпуса к школам №15 и №29

Предоставить 7 500 земельных участков очередникам

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Все комментарии (2):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
А можно список того что нас обещали последние лет 5-10 и что из этого было сделано?

Я уже предлагал данный "эксперимент" журналистам газеты! Уважаемая Елена Гетманова, пожалуйста обратите своё внимание) Получится очень интересная статья и возможно даже не одна)
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09.02.2017, 10:18
фото пользователя Atabek
Atabek
Г-н Баирханов! У нас в городе,особенно в центре  множество неиспользованных земель,недостроенных и пустующих здании, почему пустуют земля возле остановки ДСК? Почему не достроили,а не точнее не работает отель "Sheraton" возле стадиона которую обещали запустить еще в 2009 году,а на дворе 2017 год.Мало того,что она со своим ободком на крыше портит архитектурный облик Актобе,так и пустует.Интересно кто нибудь из акимата интересовался у хозяина объекта когда он собирается его запустить или пускай разрушает если не может и отдает землю под нужды города.Собака на сене не нужна,ни себе ни людям.Из-за этих корыстных людей город недополучил налоги,архитектурный облик города становится уродливым с пустующими зданиями,недостроинными зданиями и пустующими землями с огороженными заборами.Акимат чем проводить ненужные совещания каждый день,пускай работают над этим.Решите проблему. 
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10.02.2017, 16:01
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