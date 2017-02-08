Владелец гостиницы «Космос» на свободе, а наёмный директор в СИЗО

На фото: Бывшую гостиницу «Космос» в центре города сначала демонтировали. Потом решили построить заново. ТОО «Адал Умит» выкупило участок у прежнего владельца, гостиницу обещали достроить. Где владельцы компании находятся сейчас, неизвестно, а исполнительный директор ждет суда в СИЗО. Стройка по-прежнему стоит. || Фото В. ЗОБЕНКО

Женщину подозревают в том, что она участвовала в преступной схеме, по которой «Форте Банк» лишился заложенного имущества почти на 2 миллиарда тенге. Её дочь считает, что мать подставил работодатель. Она – в СИЗО, владелец бизнеса – на свободе.

Эта история началась в прошлом году. Из базы данных департамента юстиции сняли с обременения земельные участки и дома ТОО «Окси Билд», которые были заложены в «Форте банке». За короткие сроки это имущество продали, ущерб банку нанесли более чем на 1 миллиард тенге. 16 сентября прошлого года водворили в следственный изолятор сотрудников департамента юстиции Кайырбека Орынбасарова и Альфию Султанову. По версии следствия, Орынбасаров снял с обременения заложенное имущество «Окси Билд» по просьбе неизвестного сообщника и получил за это две квартиры. Позже в мошенничество втянули его коллегу Альфию Султанову. Но на этом аресты не закончились.

Оказалось, что после того, как многомиллионную недвижимость освободили из-под обременения, несколько земельных участков ТОО «Окси Билд» продало ТОО «Адал Умит».

О последней компании «Диапазон» уже писал. ТОО «Адал Умит» выкупило недостроенную гостиницу «Космос», новый собственник обещал завершить долгострой. Как оказалось, у ТОО «Окси Билд» и ТОО «Адал Умит» один владелец, гражданин Армении Гегам Асрян. По версии следствия, второе товарищество создали, чтобы увести «Окси Билд» от уплаты банковских кредитов и вывести имущество.

После покупки недвижимости аффилированное ТОО «Адал Умит» оформило кредит в «Казах банке». Недвижимость, которая ранее была в залоге у «Форте банка», теперь оказалась заложенной в «Казах банке». 13 ноября суд выдал санкцию на арест исполнительного директора ТОО «Адал Умит» Анзию Берденову. Ее считают участницей преступной схемы с незаконным уводом и последующей продажей заложенного в банке имущества. Дочь арестованной директрисы Нургуль Турежанова написала письмо президенту, прокурорам, акиму области с просьбой разобраться в деле и освободить ее мать. Женщина считает, что те, кто придумал и руководит аферой, остались на свободе.

– Всем же понятно, что это подстава. Мать была наемным работником, все делала по указанию учредителя. Всю вину хотят свалить на нее, – рассказала дочь подозреваемой Нургуль Турежанова. – Мама работала бухгалтером в «Окси Билд», потом ее назначили исполнительным директором ТОО «Адал Умит». Была номинальным директором, ставила подписи, но все решал учредитель. Собственник компании Асрян на свободе. Маму не раз признавали бухгалтером года, награждали. Она всегда работала честно, квартиры оформляла по техпаспортам, покупатели квартир в «Юнис сити» подтверждают, что она работала честно. Когда мама поняла, что происходит что-то нехорошее, она добровольно с адвокатом пошла в следственные органы и рассказала все, что знала, сотрудничала со следствием. Какой смысл был брать ее под арест? У нее гипертония, грыжа позвоночника, больные почки. Всю жизнь прожила на таблетках, в СИЗО у нее состояние здоровья ухудшается. Могли бы перевести под домашний арест, она же не убийца, не террорист. Всю жизнь мама трудилась в нескольких местах, чтобы дети ни в чем не нуждались, работала от зарплаты до зарплаты, оплачивала кредит за квартиру, которую взяли еще до трудоустройства к Асряну. Если ее конфискуют, то куда нам идти? У меня ничего нет, воспитываю четверых детей, в очереди на жилье не стою, мы с детьми останемся на улице. Я не работаю, муж перебивается случайными заработками, мама нам помогала.

«Диапазон» направил запрос в ДВД с прось­бой пояснить, в каком статусе проходят по делу учредители компаний «Окси Билд» и «Адал Умит». На наш запрос замначальника ДВД Калиакпаров ответил, что уголовное дело в отношении работников ТОО «Окси Билд» и ТОО «Адал Умит» находится на стадии расследования. Кем проходят по делу учредители этих компаний, не ответили, ссылаясь на тайну следствия.