7,8 миллиарда на ремонт дорог Актобе. Какие трассы сделают в этом году

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7,8 миллиарда на ремонт дорог Актобе. Какие трассы сделают в этом году

На фото: В этом году около 8 миллиардов тенге потратят на ремонт дорог, подрядчики будут ремонтировать многострадальную трассу Актобе-Орск. || Фото из архива «Д»

Весной начнут строить новый мост на выезде из Актобе стоимостью более 2 миллиардов тенге и капитальный ремонт дороги в Орск.

Отремонтируют 295 км дорожного полотна по 27 проектам, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Аязбай Усмангалиев. Начнут капитальный ремонт автодороги Донское–Бадамша–Актобе–Орск на участке 30-45 километров. В мае начнут строить новый мост на выезде из Актобе в районе АЗФ, стройку планируют завершить в сентябре 2019 года.

– На содержание и текущий ремонт дорог област­ного значения выделен 741 миллион тенге, это небывалые деньги, – сообщил Усмангалиев.

Выделены средства на ремонт внутрипоселковых дорог. Ремонт дорог Иргиза будет стоить 189 миллионов тенге, генподрядчик ТОО «Атом БГ». Капитальный ремонт сделают на участке дороги от трассы Эмба–Шалкар до Дома культуры города Жем. На ремонт выделили 185 миллионов тенге. В Кобде генподрядчику ТОО «КТП» доверили ремонт улиц Алии Молдагуловой, Сейфулина, Курманова, Иманова, Тайманова и Колесникова. Строительно-монтажные работы будут стоить бюджету 401 миллион тенге. В Бадамше на 82 миллиона тенге отремонтируют улицы Пацаева, Есет батыра, Сатпаева, Карюка, Абулхаир хана, Айтеке би, Укибаева и Пушкина.

На совещании говорили о маршрутных перевозках в районах и о состоянии автовокзалов. Глава региона дал задание наладить автобусное сообщение из Актобе со всеми райцентрами. Аязбай Усмангалиев сообщил, что в области действует всего один автовокзал – это «Сапар» в Актобе. В райцентрах расположены лишь автостанции.

– Это стыд и позор, что наши райцентры не имеют автовокзала. А потом население жалуется, что автобусы к ним не едут. Надо делать так: когда проводится тендер на распределение маршрутов, надо одним из условий ставить перевозчику, чтобы автовокзал организовал, – предложил решение проблемы Сапарбаев.

Источник: управление пассажирского транспорта и автодорог

1,2 млрд тенге выделили на ремонт отрезка трассы Актобе-Орск

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Все комментарии (9):
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фото пользователя logovaldis
logovaldis
Мне интересно кто первый напишет про "Золотой километр" автодороги (если её можно так назвать) Актобе-Орск?!)))

385 миллионов 125 тысяч тенге за один километр (из восьми) - это конечно сильно!!!
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02.02.2017, 11:26
фото пользователя Красава
Красава
У меня волосы на *опе встали в ряд.
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02.02.2017, 14:06
фото пользователя 1870
1870
Австралия в помощь...
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02.02.2017, 14:38
фото пользователя Tornado
Tornado
А Нұрлы Жол? В сторону Атырау? Будут строить?
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02.02.2017, 21:18
фото пользователя Tornado
Tornado
А мост где? Вы xоть спрашивайте Выезд не один же... Не качественно поработали над интервью
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02.02.2017, 21:19
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Вот насчет моста тоже большая неясность!!!Я и еще несколько людей расматривали гугель и яндех карты, так и не поняли КУДА там можно впихнуть мост??? Там же кругом Промзона (ТЭЦ, АЗФ,АЗХС) и дорога узенькая-узенькая, а вокруг если только мегаэстакаду строить?

Кстати, поддержите меня коментаторы, если я тут вспомню, что года два или три уже на Сельмаше должны были старый мост снести и новый отгрохать. И это вроде как КТП зарекалось)))
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03.02.2017, 08:59
фото пользователя Tornado
Tornado
Ремонт и строительство это разные вещи Есть ещё понятие капитальный и ямочный ремонт Зачем вы ходили спрашивать если не спросили этих моментов
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02.02.2017, 21:21
фото пользователя Tornado
Tornado
Сапа кайда?
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02.02.2017, 21:21
фото пользователя m win
m win
мост в районе АЗФ будет начинаться напротив депо ЖДЦ АЗФ по трассе и заканчиваться за 4 постом АЗФ и будет петля в конце. 2 года назад участвовал в согласовании.
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06.02.2017, 10:59
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