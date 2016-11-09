Как на аукционах побеждают с помощью подставных участников

На фото: 4 ноября. Горакимат. Для участия в аукционе подали 117 заявок. В основном покупателей интересовали земли под автогазозаправочные станции и магазины. || Фото автора

121 миллион тенге от актюбинцев получит местный бюджет по итогам аукциона по аренде земельных участков. Участники торгов рассказали о преимуществах аукциона и о хитрых схемах выигрыша.

Как рассказал руководитель ГУ «Отдел земельных отношений г.Актобе» Ушкын Минбаев, на аукцион выставили 10 земельных участков с арендой на 3 года под строительство «объектов промышленно-гражданского назначения»: магазинов, кафе, мастерской, мини-пекарни, многоквартирного дома, автогазозаправочной станции. Общая площадь участков – 2,7 гектара.

На 10 земельных участков подали 117 заявок. Больше всего потенциальных покупателей заинтересовали лоты для размещения и обслуживания автогазозаправочной станции (АГЗС) в Кирпичном и Заречном-3. Одна из причин – повышающийся спрос на сжиженый газ для машин.

Аукцион в горакимате провели английским методом, то есть предлагались суммы по нарастанию. Во время торгов разгорелась нешуточная борьба за каждый лот. Первым на кон выставили участок для размещения рекламного щита в Мартукском районе. Чтобы стать участником торгов за этот лот, нужно было заплатить госпошлину 23 тенге и предлагать сумму не ниже 463 тенге. Но смешные условности быстро сменились серьезной борьбой многозначных цифр. В итоге победитель выиграл лот, предложив 170 тысяч. Это был один из самых дешевых лотов.

Чтобы приобрести землю для торгового павильона по ул. Кобозева, предприниматели начали с суммы 8 тысяч. Чем дальше, тем больше были суммы и больше игроков отсеивалось. Один предложил 2 миллиона, другой 2 с половиной, третий 2 миллиона 800 тысяч. Нависло молчание. Глава отдела земельных отношений, держа молоток, считал секунды: «2 миллиона 800 тысяч раз, 2 миллиона 800 тысяч два…»

– 2 миллиона 850 тысяч! – раздался голос в зале. Снова тишина. Молоток ударил. Продано.

За АГЗС в Заречном предлагали от 92 тысяч до 12 миллионов тенге. В итоге землю приобрели за 13 миллионов. Самой длительной по накалу стала борьба за землю для АГЗС в Кирпичном. При стартовой цене 104 тысячи тенге ожесточенная конкуренция предложений повысила планку до 20 миллионов. Но ни 20, ни 25 миллионов не остановили участников. В самый последний момент, когда один из предпринимателей предложил 30 миллионов, его оппонент, озвучив цифру 31 миллион, вырвал победу.

Корреспондент «Диапазона» решил узнать у участников, в чем преимущество этого аукциона, раз они готовы выложить большие суммы.

– Я хотел приобрести землю под павильон по ул. Кобозева и рассчитывал на 2 миллиона. Это было моим окончательным предложением, но, как видите, его выиграли за 2 миллиона 850 тысяч. Насчет выгоды, я думаю, аукцион выгоден участникам, так как дешевая аренда в 10 тенге за квадратный метр. Если арендовать 60 квадратов, то это всего лишь 600 тенге в год. А государству выгодно, так как деньги с аукциона пойдут в бюджет, – рассказывает участник аукциона Бауыржан [на фото внизу].

Другой участник победил на аукционе, предложив 12 миллионов за землю для магазина в Саздинском сельском округе, рассказал о хитростях аукционов.

– Радует, что методика проведения этого аукциона исключала резкие скачки ценовых предложений. Например, раньше бывало так: участник предлагает 5 миллионов. Сразу после этого его напарник, который является подставным участником, заявляет 30 миллионов. Естественно, раз у других участников нет такой суммы, подставной игрок побеждает, а потом отказывается от выигрыша. И когда победитель отказывается от выигранного лота, то он достается тому, кто по сумме предложений занял второе место. Это как раз участник, предложивший 5 миллионов. Вот такая была схема раньше, – говорит участник Игилик Асылхан [на фото].

Организаторы аукциона довольны еще больше, ведь при общей начальной цене в 2 миллиона 170 тысяч тенге земельные участки «ушли с молотка» за 121 миллион тенге. При стартовой цене в 1,7 млн тенге за земельный участок для строитель­ства жилого дома в Батысе-2 был продан за 46,5 млн тенге.

Глава отдела земельных отношений Актобе сообщил, в каких местностях дефицит свободных земель, а в каких есть варианты.

– В основном в сельских населенных пунктах особой конкуренции нет, – отмечает Ушкын Минбаев [на фото ].

– В черте города дополнительно будем выставлять еще 30 участков в Заречном, Кирпичном, Батысе-2.