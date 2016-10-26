Казахстанский бизнесмен пожаловался Путину на Сбербанк

Бизнесмен из Каскелена Бауржан Анесов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на работу Сбербанка, который, по его словам, вредит авторитету российского лидера, злостно не выполняя заявленных обязательств, сообщает Караван, Ratel.kz.

Мы уже привыкли к историям, когда заемщики, рядовые казахстанцы, не выполняют обязательств по кредитам, выходят на просрочки и их выкидывают из жилья, забирают бизнес. Таких историй сотни. Банки обычно не церемонятся с гражданами, нарушающими договоры. Но в этот раз мы столкнулись с беспрецедентным случаем. Бизнесмен Бауржан Анесов уверяет, что Сбербанк, в котором он кредитовался, сам нарушил условия договора. Можно было бы спустить дело на тормозах, но принципиальный бизнесмен решил, что закон соблюдать должны все. В результате история закрутилась так лихо, что в решение вопроса оказался вовлечен даже президент Российской Федерации Владимир Путин…

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ…

ЗНАЕТЕ ЭТУ ПОСЛОВИЦУ, ВЫНЕСЕННУЮ В ПОДЗАГОЛОВОК? В ИСТОРИИ АНЕСОВА ОНА СТАЛА КЛЮЧЕВОЙ.

– С 1999 года, как поженились с супругой, мы начали вести семейный бизнес. Никогда не сидели на месте, всегда придумывали идеи и воплощали их. Трудились честно и без выходных, – говорит Бауржан Анесов. – Сначала у нас были контейнеры на барахолке. Тогда многие ушли в торговлю. Но не стали стоять на месте, жена прекрасно готовила, и мы открыли дело по обеспечению питанием детей с 1-го по 4-й класс. Потом купили коммерческую землю в Каскелене и начали строиться. Все у нас шло хорошо. Но в 2011 году не выиграли тендер на детскую столовую, и нам потребовалось дополнительное финансирование, чтобы закончить строительство торгового помещения. Обращались в фонды поддер­жки предпринимателей, но без результата. Поэтому пришлось взять кредит под это недостроенное здание в «Темирбанке», но процент там был очень высоким. Выхода не было, замораживать стройку было бы еще дороже.

Мы погашали кредит, все было нормально. В 2014 году появилась реклама Сбербанка, там давали очень хорошие условия. Обратились к ним за рефинансированием. Нам дали заем под 12,6 процента годовых, что для меня было очень хорошо. Подписали договор. Согласно ему мне была открыта возобновляемая кредитная линия в размере 30 миллионов тенге, эти деньги я мог брать в банке до 2021 года. Для меня, как для бизнесмена, это было очень удобно. Я сразу же распланировал всю работу. Первый транш нам выдали на погашение долга в предыдущем банке. После этого мне выдали еще транш на ремонт второго этажа моего здания. Несмотря на то что в 2014 году остался без контейнера на барахолке, все погашал нормально. Закончил стройку второго этажа и ввел его в эксплуатацию. Потом приступил к третьему пункту своего плана – решил построить здание рядом с моим торговым домом. Кредитная линия у меня была все еще открыта, я мог получить еще 9 миллионов, это позволило бы увеличить мой доход на 500-600 тысяч тенге в месяц. Я бы мог без проблем погашать кредит. В апреле 2015 года обратился, чтобы взять остаток денег, но мне отказали.

Банк стал нарушать пункты своего же соглашения. Вот здесь написано конкретно, что период доступности кредитной линии – до 2017 года, то есть я могу там брать деньги. Только по истечении трех лет с момента открытия линии они могут менять условия договора, и то при образовавшейся задолженности, чего у меня не было. Они же решили изменить условия после 6 месяцев. Я подробно изучил весь договор, показывал его юристам. «Банк вправе отказать в выдаче займа, если займ фактически выдан не был», – написано там, но я уже взял 21 миллион до этого. Поэтому этот пункт не работает. Я же привез уже рабочих, расчистил площадку, а они мне отказали.

Еще один пункт, по которому они могли бы отказать мне, это «отсутствие у банка свободных кредитных ресурсов ввиду его текущего финансового состояния, а также неустойчивая ситуация на отечественных и зарубежных финансовых рынках». Мне же в ответе банк написал: «Сообщаем, что на сегодняшний день не предоставляется возможности рассмотреть ваше заявление в положительную сторону в связи с ухудшением экономической ситуации в стране». При чем здесь вообще страна? Мне что, премьер-министр давал кредит? Речь должна идти о финансовых рынках – это банки. Но я посмотрел их отчетность, финансовое состояние банка в порядке! Ни о каком дефолте или банкротстве речи не идет.

Банк всегда прав!

В статье 284 Гражданского кодекса сказано: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства одной из сторон освобождает другую сторону при исполнении взаимных обязанностей и удовлетворении встречных требований от исполнения своих обязанностей, если законными актами и условиями обязательства не установлено иное…». Да простит меня читатель за то, что я нагружаю его статьями из кодекса, но именно на основании вот этого пункта наш герой развернул дело на 180 градусов и прекратил выплату по кредиту. Одна сторона не соблюдает условия договора – так вторая автоматически освобождается от обязательств тоже! Дело беспрецедентное. Но, похоже, бизнесмен из Каскелена решил пойти на принцип. Он обратился к известному юристу Сергею Уткину [на фото], и тот полностью поддержал его:

– Ко мне часто обращаются люди, которые не платят по кредиту, и я обычно не берусь за такие дела, говорю: идите в банк и разбирайтесь, просите, плачьте – юридически здесь сложно что-либо сделать, но здесь совсем другая ситуация. Здесь сам банк не выполнил обязательства и при этом требует, чтобы заемщик их все же выполнял. При этом банк толком не может объяснить, почему он не выдал транш. Поэтому я взялся за это дело. Оно очень показательное. Здесь очень четко просматривается, что кредит не возвращается именно по вине банка. Это очень редкий случай, я в своей практике такого еще не встречал.

ПОКА НАШ ГЕРОЙ ГОТОВИТСЯ ПОДАВАТЬ ИСКИ, КОНСУЛЬТИРУЕТСЯ С ЮРИСТАМИ, САМ БАНК ПОДАЛ НА НЕГО В СУД О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ВЫИГРАЛ ДЕЛО.

– Судья мне открыто сказал: если я вас сейчас поддержу, то, значит, вы не должны будете возвращать эти 17 оставшихся миллионов. Но я не отказываюсь платить свой кредит, вы меня неправильно понимаете, я лишь хочу, чтобы банк выполнил все свои обязательства и выдал мне оставшиеся деньги по кредитной линии. Это принцип. Я хочу добиться реакции общественности. Почему банк может нарушать пункты своего же договора? – заявляет Бауржан Анесов.

В настоящее время владельцем Сбербанка является государство – Российская Федерация, так как блокирующий пакет акций принадлежит Центробанку. Поэтому в поисках решения вопроса бизнесмен из Каскелена обратился даже к президенту РФ Владимиру Путину.

« К Вам обращается Анесов Б. Н., житель г. Каскелена Алматинской области. Я понимаю, что моё письмо может не дойти, а может, вообще Вы посчитаете ненужным реагировать на это письмо, но все равно я хочу достучаться до Вас. Дело в том, что я сам очень уважаю Вас как политика, как Президента и обращаюсь к Вам не только как гражданин Казахстана, а как клиент Сбербанка России в Казахстане...» – так Анесов начал письмо. Далее он рассказал всю свою историю, о которой читатель уже знает. «Если бы на эту сумму, которую получил в банке, я разъезжал бы на дорогой машине, отдыхал бы за рубежом, покупал бы доллары, мне было бы стыдно обратиться к Вам. Я делал все для того, чтобы наш семейный небольшой бизнес не остановился. Я уже проиграл два процесса по иску областного филиала Сбербанка России и обратился в головной офис Сбербанка в Алматы. Там мне сообщили о моей правоте, но тем не менее никто не принимает конкретных решений. В связи со сложившейся ситуацией прошу Вас помочь мне разобраться в моих казахстанских проблемах с российским банком, так как Вас я считаю справедливым главой государства. С уважением гражданин Республики Казахстан Анесов».

Пока же письмо не дошло до главы РФ, в Сбербанке предложили Анесову перевести свой кредит в другой банк, но при этом предупредили, что его кредитная история остается «испорченной», сообщил нам бизнесмен. А значит, шансы на то, что кто-то выдаст ему деньги, минимальные.

Предприниматель ждет ответа от Путина, говорит, что это последняя надежда решить вопрос по-человечески…

P. S. Чтобы соблюсти юридические моменты, мы спросили точку зрения самого Сбербанка относительно сложившейся ситуации. На что нам пришел лаконичный ответ: это банковская тайна.