Экологи приостановили утилизацию хромовых отходов

Областной департамент экологии подал в суд на ТОО «Сайлан Актобе» о приостановлении деятельности. По мнению экологов, предприятие занимается обогащением хромошпинельного порошка и утилизацией отходов, не имея разрешения, поэтому просит суд приостановить их работу.

Дело рассматривали в специализированном межрайонном экономическом суде Актобе. С апреля до октября 2015 года департамент экологии выяснял, соблюдало ли ТОО «Сайлан Актобе» требования природоохранного законодательства. В ходе проверки экологи установили, что ТОО без заключения госэкспертизы обогащает хромошпинельный порошок, утилизирует отходы без разрешения на эмиссию в окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ). Также экологи указывают, что площадка по размещению отходов у «Сайлан Актобе» не соответствует экологическим требованиям.

В итоге экономический суд области приостановил работу ТОО «Сайлан Актобе» по обогащению хромошпинельного порошка до тех пор, пока предприятие не устранит нарушения. Решение не вступило в законную силу.