Экологи приостановили утилизацию хромовых отходов

Автор:
Экологи приостановили утилизацию хромовых отходов

Областной департамент экологии подал в суд на ТОО «Сайлан Актобе» о приостановлении деятельности. По мнению экологов, предприятие занимается обогащением хромошпинельного порошка и утилизацией отходов, не имея разрешения, поэтому просит суд приостановить их работу.

Дело рассматривали в специализированном межрайонном экономическом суде Актобе. С апреля до октября 2015 года департамент экологии выяснял, соблюдало ли ТОО «Сайлан Актобе» требования природоохранного законодательства. В ходе проверки экологи установили, что ТОО без заключения госэкспертизы обогащает хромошпинельный порошок, утилизирует отходы без разрешения на эмиссию в окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ). Также экологи указывают, что площадка по размещению отходов у «Сайлан Актобе» не соответствует экологическим требованиям.

В итоге экономический суд области приостановил работу ТОО «Сайлан Актобе» по обогащению хромошпинельного порошка до тех пор, пока предприятие не устранит нарушения. Решение не вступило в законную силу.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Более миллиарда тенге из Нацфонда дали на коммуникацию Актобе
Нацбанк предупредил: старыми 10, 5 и 2 тысячами не расплачиваются
Генпрокурор РК призвал актюбинских бизнесменов смело идти в колонии
Акимов будут учить делать бизнес на селе
​Из-за знака на дороге рушится бизнес, люди теряют работу 7
В локомотивном депо экономили на мыле для работников 1
Более миллиона долларов дали колледжам Актобе и Хромтау на оборудование и обучение преподавателей 1
В Актобе намерены открыть французский отель и визовый центр 5
Областной суд и журналисты договорились быть открытыми и объективными
Из-за бездорожья между Атырау и Актобе разбились трубы и потеряны сотни миллионов 2