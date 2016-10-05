Нацбанк предупредил: старыми 10, 5 и 2 тысячами не расплачиваются

На фото: С 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно старые деньги можно обменять в любом банке второго уровня.

С 3 октября завершается хождение банкнот номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года.

Глава актюбинского филиала Нацбанка Перизат Асимбетова [на фото] сообщила, что купюры номиналом 2000, 5000 и 10 000 образца 2006 года были законными для платежей только до 3 октября. Деньги изъяли из оборота. Если у кого-то остались старые купюры, их можно обменять в банках до 3 октября 2017 года включительно. Комиссию за это не берут.

Как сообщают казахстанские сайты, за отказ в приеме, размене и обмене банкнот банки могут оштрафовать на сумму 50 МРП (106 050 тенге).

С 2011 г. Нацбанк производит поэтапную замену банкнот образца 2006 года на банкноты новой серии, которая условно называется «Сам­рук».

– Отличительной особенностью новых банкнот является наличие на лицевой стороне изображения монумента «Қазақ елі» (птица «Сам­рук»).