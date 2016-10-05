Акимов будут учить делать бизнес на селе

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Акимов будут учить делать бизнес на селе

Предприниматели расскажут сельской молодёжи, как начинали с нуля своё дело.

О планах развития бизнеса в селах рассказал замминистра национальной экономики Айдар Арифханов на встрече с общественностью в акимате области.

– Наша группа будет работать в 5 районах в течение 30 дней, выедем в села, – рассказал зам­министра, – для сельской молодежи будем устраивать тренинги и обучающие семинары о том, каким бизнесом можно заняться на селе. Также будем обучать акимов районов и сел, как строить бизнес, как вовлекать в предпринимательство сельское население. С ними будут работать психологи. Наши специалисты также будут в селах проводить дни открытых дверей с обязательной регистрацией всех обращений жителей. Также планируем провести мастер-классы на объектах предприниматель­ства. Успешные бизнесмены расскажут, как начинали свой бизнес, как правильно работать с госпрограммами по поддержке бизнеса. В нашей рабочей группе будут специалисты из фонда «Даму», «КазАгро», других финансовых институтов. Они объяснят, какую поддержку государство дает бизнесу.

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