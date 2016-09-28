В локомотивном депо экономили на мыле для работников

Кандыагашская транспортная прокуратура выявила нарушения конституционных прав работников филиала АО «Локомотив». Сообщается, что работники недополучали средства гигиены начиная с прошлого года.
Проверяя соблюдение трудового законодательства, прокуроры обнаружили, что условия труда на предприятии не отвечали требованиям безопасности и гигиены. Работникам недодали туалетное и хозяйственное мыло.
– По Трудовому кодексу работодатель обязан обеспечить работников средствами санитарной гигиены. Месячная норма мыла работнику не ниже 500 граммов. Вместо положенных 500 граммов мыла давали 200. В итоге в недостаточном объеме выдавались средства гигиены в «Локомотиве» Кандыагаша начиная с 2015 года и в Жемском эксплуатационном депо с начала этого года, – прокомментировал прокурор Кандыагашской транспортной прокуратуры Серикболсн Елеусизов.
После прокурорской проверки 1 154 работникам выдали мыло. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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