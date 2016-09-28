Более миллиона долларов дали колледжам Актобе и Хромтау на оборудование и обучение преподавателей

На фото: В облакимате Всемирный банк и власти региона обсуждали новые проекты в Актобе. || Фото автора
Всемирный банк вручил грант актюбинским колледжам. Кроме того, обещали сделать дорогу Иргиз–Шалкар и открыть представительство Всемирного банка для Актобе и соседних областей.
Глава региона Бердыбек Сапарбаев отметил, что при поддержке Всемирного банка строится дорога Западная Европа–Западный Китай. Стоимость проекта 2 миллиарда 125 миллионов долларов.
– Сейчас мы с вами работаем по строительству дороги Центр–Запад стоимостью 1 миллиард 111 миллионов долларов. Этот проект дороги Астана–Актау проходит через Мугалжарский, Иргизский и Шалкарский районы, где вообще нет дороги.
– Если с вашей стороны будет поддержка, то она будет и со стороны правительства, – обратился Сапарбаев к представителю Всемирного банка Ато Брауну. – Я хотел бы попросить поддержки с вашей стороны в области транспорта, коммунального хозяйства, социальной сферы и так далее.
– В 1997 году совместно с ПРООН и Всемирным банком мы открыли в Кызылорде представительство Всемирного банка, ПРООН. Вы, как международный финансовый институт, финансируете другие области. Особенно у вас много проектов в Кызылординской и других областях. Я предлагаю здесь, в Актобе, открыть ваше представительство для Атырау, Мангистау, Западного Казахстана (Уральск), Кызылорды. Все, что связано с инфраструктурой и выделением помещений, мы уладим. Это было бы удобно для бизнесменов этого региона и для вас, – предложил аким Актюбинской области.
– У нас, в Казахстане сейчас 15 проектов на 5,8 миллиарда долларов, – рассказывает постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун. – Основные сферы – здравоохранение, образование. Все эти проекты частично касаются и Актобе. К примеру, дорога Центр–Запад охватывает 300 км дороги Иргиз–Шалкар. В сфере образования 4 актюбинских колледжа получили грант по 380 тысяч долларов, чтобы купить новое оборудование для лабораторий и обучить преподавателей бизнесу. Это делается для того, чтобы студенты после колледжа могли работать на объектах, с которыми заключали партнерство.
В сфере здравоохранения национальную аккредитацию получили 13 поликлиник Актюбинского региона. По новой методике будут работать специалисты хирургии, районной терапии и педиатрии, гинекологии, кардиологи, фтизиатры и так далее. Также решили поставить оборудование в лаборатории, оценивающие качества продуктов. Всемирный банк работает в Казахстане под гарантией правительства.
Колледжи, получившие по 380 тысяч долларов
Хромтауский горнотехнический колледж
Колледж строительства и бизнеса
Колледж коммуникации и электротехнологии
Политехнический колледж
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