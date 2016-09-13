Мы не платим за паводок и вывоз снега, а на СПК тратим бюджетные деньги

На фото: Депутат маслихата Айтжанов считает, что трата бюджетных денег на СПК нерациональна и неактуальна. || Фото автора

СПК «Актобе» попросил денег из бюджета. Депутаты задались вопросом, зачем нужна корпорация, которая так и не принесла реальной пользы, а только получает деньги из бюджета.

По итогам 2015 года кредитор­ский долг у социально-предпринимательской корпорации «Актобе» – 660 миллионов тенге. Под арестом здание департамента юстиции. У СПК есть 18 дочерних компаний, но никаких дивидендов не получено. В то же время руководство СПК заявляет, что в этом году компания уже заработала 114 млн тенге. Открыли мини-рынки и социальные магазины (в Нур Актобе и Батысе-2). На них потратили 16 миллионов, теперь просят 46 миллионов. Для новых мини-рынков СПК требует 24 миллиона. СПК сообщил о своих расходах – в этом году они составили более 70 миллионов тенге – и попросил 250 миллионов на развитие кооперации.

Народные избранники полюбопытствовали, почему СПК «Актобе» тратил деньги, но с инвесторами не договорился и теперь снова просит средства.

– У нас каждый год приходит инвестор и уходит. Почему они уходили? – спросил депутат Дмитрий Довматенко.

– Сейчас мы договорились с голландцами, мы оформили три гектара и отдали им в субаренду. За это мы с голландцев ежеквартально получаем 300 тысяч тенге. Пока проект не начался, правильно говорите, – отвечает и. о. председателя СПК Актобе Ерлан Назаров.

– Уже много лет СПК убыточное предприятие. Сколько средств в уставном капитале? Куда тратились эти деньги? И почему с молотка продаете служебный транспорт, комбайны? – спросила депутат Таттыгуль Талаева.

– В уставном капитале 8 миллиардов 340 миллионов. Мы продали служебный транспорт «Тойота Прадо», так как он был в нерабочем состоянии. А комбайн мы взяли от сельхозпроизводителя как залоговое имущество.

– Я, как предприниматель с 25-летним стажем, хочу сказать: если СПК с самого начала не был успешным проектом, и на него тратились государственные деньги, то зачем нужен СПК? Все равно функциональные обязанности СПК есть у управления предпринимательства, палаты «Атамекен». У нас масса проблем. Мы даже не платим деньги подрядчикам. Люди не могут получить деньги за паводок и вывоз снега, а мы тут тратим деньги. Все-таки рационально нужно использовать бюджетные деньги, – сказал депутат Асхат Айтжанов.

– Да, у нас были проблемы из-за того, что счета были арестованы. Были проблемы с выплатой зарплаты работникам. Но сейчас мы добились разблокировки счетов, поэтому СПК можно и нужно развивать, – вступился за Назарова экс-глава СПК Кайрат Бекенов.

Экс-глава СПК «Актобе» отметил, что с этого года будут реализовывать проекты, не требующие больших расходов. Например, придорожный сервис в окрестностях Актобе. В этом деле СПК дает земельные участки в субаренду. От своих проектов СПК ожидает прибыль к началу 2018 года, 30% которой обещает перечислить в госбюджет.

Сколько и на что потратил СПК «Актобе» бюджетные деньги в 2016 году

Управление и развитие индустриальной зоны – 34 млн.(тенге)

Реализация стабилизационного фонда и межрегиональной кооперации – 12 млн.

Открытие и работа 9 мини-рынков и 2 социальных магазинов – 16 млн.

Экспертизы проектов государственно-частного партнерства – 5 млн

Строительство домов, заводов по переработке твердых бытовых отходов и придорожный сервис – 3,5 млн.