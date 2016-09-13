Дома в Нур Актобе будут строить из панелей местного ДСК

В промзоне Актобе открыли новый домостроительный комбинат. Выпускать он будет плиты перекрытия, стеновые панели, лестничные ступени и марши, плиты фундамента, двери, работает на немецком оборудовании по технологии крупнопанельного строительства. Учредители ДСК строительная компания «Актобе Саулет» и СПК «Актобе». В комбинат инвестировали 2,6 миллиарда тенге, из них 528 миллионов тенге – из бюджета. Из продукции ДСК в Нур Актобе начнут строить современный жилой комплекс. Строители говорят, что из панелей, выпускаемых на комбинате, можно возводить и частные дома.

– Мощность проекта 50 тысяч квадратных метров в год, – рассказал директор домостроительного комбината Даулет Алиев, – работу получили 50 человек, высококлассные специалисты. Запуск завода позволит полностью обеспечить внутренний рынок.

При выходе комбината на полную мощность можно будет в год строить десять 9-этажных двухподъездных домов. Предполагают, что комбинат позволит экономить 30% бюджетных средств.

– Комбинат для нас уникальный, отвечает всем международным стандартам, он даст импульс развитию строительной индустрии, – отметил Бердыбек Сапарбаев. – Мы ставим задачу, чтобы комбинат строил не только жилые дома, но и школы, поликлиники, детские сады, объекты культуры и спорта. Сейчас в очереди на жилье стоят 36 тысяч человек в области. В этом году мы должны сдать не менее 5 тысяч квартир. Получается, что нам надо 6 лет минимум, если будем сдавать по 5 тысяч квартир. А если учесть, что каждый год количество очередников растет… Поэтому, чтобы обеспечить всех нуждающихся жильем, надо ускорять темпы, строить качественнее, дешевле, быстрее.