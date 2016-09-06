Предприниматели Кайрат Майтеков и Алимбек Сейдуллаев подарили своей школе больше 150 миллионов

На фото: С помощью языковой лаборатории школы №3 можно обучаться 33 языкам, она единственная во всем Казахстане. || Фото Юрия ГЕЙСТА

К 1 сентября в школе №3 завершили капитальный ремонт стоимостью 150 миллионов тенге, его сделали за счёт выпускника Кайрата Майтекова. Кроме того, Кайрат Майтеков вместе с Алимбеком Сейдуллаевым подарили школе языковую лабораторию.

В школе №3 обновили фасад, заменили кровлю, окна, отремонтировали спортивный зал и кабинеты, поставили забор за счет спонсорской помощи.

– Спонсорскую помощь нам оказал наш выпускник 1991 года Кайрат Майтеков. Он подарил нам такую красивую школу, – поделилась замдиректора по учебно-воспитательной работе учитель начальных классов Айгуль Кушкенова.

Кроме того, школе подарили уникальную языковую лабораторию, единственную в Казахстане.

– Кайрат Майтеков вместе с другом, одноклассником Алимбеком Сейдуллаевым сделали школе два образовательных подарка, – поделилась директор школы Шолпан Умирзакова. – Это языковая лаборатория, благодаря ей можно изучать 33 языка, сейчас мы изучаем английский язык. В декабре выйдет контент по изучению казахского языка, мы начнем с декабря его внедрять. Еще один подарок – энциклопедия «Британника» в 30 томах на анлийском языке. В 2015 году энциклопедия вышла тиражом 1 000 экземпляров на весь мир и один теперь находится в нашей библиотеке.

Меценат Кайрат Майтеков лично поздравил с началом учебного года.

– Мы сделали много работ сверх плана – мастерскую по труду, кабинет химии, также подарили школе языковой кабинет по последним мировым стандартам. Таких кабинетов нет по всему Казахстану, Средней Азии,– рассказал Кайрат Майтеков. – Мы сделали это совместно с нашим выпускником Алимбеком Сейдуллаевым, к сожалению, он не смог сегодня приехать. Но это наш подарок вам. Все это мы делаем для того, чтобы вы учились, набирались знаний и были лучшими гражданами нашей страны.

В обновленном школьном здании в новом учебном году будут обучаться почти тысяча школьников. 119 малышей впервые пришли в первый класс.

Во время летних каникул отремонтирована была школа-гимназия №32. Заменили отопительную систему и электросети, провели внутренние отделочные работы. В школе-гимназии обучаются 1 200 детей. 1 сентября аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил с началом учебного года учащихся школы №3 и школы-гимназии №32.

Кайрат Майтеков – выпускник школы №3 1991 года, предприниматель, руководитель ТОО «Максимус».

Алимбек Сейдуллаев окончил СШ №3 в 1991 с золотой медалью, председатель совета директоров «Казинвестбанка», директор ТОО «Berkut Mining»» и ряда других компаний.