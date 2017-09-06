﻿ Дело об изъятии органов без согласия родных закрыли

Дело об изъятии органов без согласия родных закрыли

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На фото: Врачи изъяли органы у погибшего без согласия родных. В ДВД посчитали, что в их действиях преступления нет. || Фото из архива «Д»

Житель Байганинского района Серикболсын Кошербай в ночь на 28 мая в поселке Алтай батыра получил травму головы, скончался в БСМП Актобе. Врачи изъяли почки погибшего и пересадили двум больным женщинам. Родные донора заявили, что не давали согласия на изъятие органов и об этом их не предупреждали. Врачи ничего противозаконного в своих действиях не видели. Они ссылались на презумпцию согласия и Кодекс о здоровье. В нем говорится: если человек при жизни не отказался от донорства органов после смерти, органы могут изъять.

В ДВД по заявлению родных погибшего возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изъятие органов и тканей трупа человека». На днях его прекратили, сообщил руководитель аппарата прокуратуры области Жасулан Даулембаев.

– После изучения и правовой оценки действий врачей следствие пришло к выводу, что правила, регламентирующие вопросы трансплантации от кадавра (трупный донор), не нарушены. Прокуратура изучает законность принятого решения, – сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Даулембаев Жасулан.

Получается, врачи могут изымать органы погибшего, не спросив согласия и даже не сообщив родным, и все законно.

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