﻿ После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело

В Актобе завели уголовное дело после видеосюжета телеканала «Рика», где журналист употребляет слово «нацизм» после того, как чиновник отказался разъяснять тему для русскоязычной аудитории.

18 мая вышел сюжет телеканала «Рика» об акции, которая должна была привлечь внимание молодежи к памятникам. В конце видеосюжета старший инспектор областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Фархат Досмуратов отказывается отвечать журналисту телеканала на русском языке. Чиновник говорит, что ему не очень интересно объяснять тему для русскоговорящей аудитории. На это журналист ответила: «Получается ведь, что это у вас уже нацизм?».

После этого представители местных общественных объединений стали собирать подписи, чтобы в отношении телеканала возбудили дело. В ДВД сообщили: дело возбуждено по статье 174, части 1 «Разжигание социальной и межнациональной розни». Дело ведет Илекский отдел полиции, проводится психолого-филологическая экспертиза, которая должна изучить видеорепортаж «Рика». Экспертизу проводят в Шымкенте. В ДВД уточнили, что уголовное дело возбудили по факту.