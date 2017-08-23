﻿ В Актобе обнаружили труп мужчины

17 августа примерно в 5 утра в красной «девятке» обнаружили труп 54-летнего актюбинца с признаками насильственной смерти.
Машина стояла вдоль трассы 41-го разъезда недалеко от АЗС «КазМунайГаз».
– Проводится ряд оперативно-розыскных работпо установлению лиц, совершивших преступление. Начато досудебное расследование по статье «Убийство», – сообщили в пресс-службе ДВД области.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.