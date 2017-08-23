﻿ Замкомандира спецназа получил 6 лет за крышевание воров нефти

На фото: 23 августа, уголовный суд. 4 участника ОПГ и крышевавший их спецназовец получили сроки в колонии от 5 с половиной до 10 лет.

Спецназовец и его коллега полицейский крышевали ОПГ, похищавшую нефть в Темирском районе. Организатор ОПГ получил 10 лет. В пользу государства конфисковали 17 КамАЗов, 2 автозаправки, квартиру, дом с магазином, земельные участки, 4 «Лексуса», 3 «Тойоты», БМВ.

Житель Темирского района Мирболат Нияров приобрел ТОО с разрешительными документами на реализацию нефтепродуктов, создал организованную преступную группировку из своих знакомых. Целью преступной группировки было хищение нефти с месторождений АО «СНПС-Актобемунайгаз», расположенных в Темирском районе. Члена группировки Олжаса Жанауыта он оформил как менеджера ТОО, сделал его своим доверенным лицом. Еще один участник ОПГ – Ерсин Танжариков – работал оператором в 4-м цехе нефтегазодобывающего управления «Кенкияк». Танжариков участвовал непосредственно в краже нефти, перекачивал ее с помощью компрессорной установки из резервуаров в автоцистерны, считает следствие. Машины с ворованной нефтью с месторождения до замаскированного склада в Акжаре-1 ездили по ночам. Нефть продавали по поддельным документам под видом печного топлива. Нияров через своего подельника предложил сотрудничество сотруднику батальона дорожно-патрульной службы Адилжану Елеусизову, который согласился покровительствовать ОПГ за вознаграждение. А позже за 2 миллиона тенге в месяц помогать ОПГ согласился заместитель командира спецназа «Арлан» Кенжегали Буркитов, считает следствие. Последний неофициально числился помощником начальника ДВД. Полицейские контролировали дороги и обеспечивали проезд машин с ворованной нефтью до пункта назначения. За общее покровительство помимо оговоренных 2 миллионов тенге в месяц Нияров передал Буркитову автомобиль БМВ Х6. В апреле 2016 года членов ОПГ задержали. Опасаясь уголовного преследования, Буркитов вернул БМВ Ниярову и уволился из органов по собственному желанию 28 апреля 2016 г., следует из материалов уголовного дела.

Дело по нефтяной ОПГ рассматривали в уголовном суде в Актобе, 21 августа огласили приговор. Бывшего спецназовца Кенжегали Буркитова за злоупотребление служебным положением приговорили к 6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права работать на госслужбе. Лидер ОПГ Мирболат Нияров получил 10 лет лишения свободы. Ерсина Танжарикова приговорили к 5 годам и 6 месяцам заключения. Наручники на него надели в зале суда сразу после оглашения приговора, до этого он находился под домашним арестом. Олжаса Жанауыта отправили за решетку на 6 лет. Еще один подельник Ниярова Ардак Тажгалиулы также получил 6 лет колонии. У всех осужденных суд постановил конфисковать имущество. В пользу государства конфисковали 17 нефтевозов, 4 «Лексуса», 2 «Тойота Хай люкс», «Тойота Ланд Крузер Прадо», автозаправку «РосКазнефть» в селе Каргалинском, дом с магазином в микрорайоне 12 В, квартиру на пр. Алии Молдагуловой, земельный участок в Акжаре-1, на котором хранили ворованную нефть. Также в перечне конфискованного еще один земельный участок с кемпингом и АЗС в Иргизском районе.

Приговор в законную силу пока не вступил.