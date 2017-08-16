﻿ В колбасе нашли следы человеческой ДНК

На фото: Из-за «следовых количеств ДНК человека» санврачи предупреждали, чтоб не допускали в торговлю российскую колбасу.

С прошлой недели в Сети распространяют информацию о российской колбасе «Мортадель», где обнаружили следы человеческой ДНК. Актюбинцы пересылают друг другу письмо за подписью главного санитарного врача Хромтау­ского района, где просят «не допускать оборота продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза».

Как разъяснила СМИ и. о. руководителя департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Гульбану Даулетова, сейчас проводят мониторинг потребительского рынка.

– Ведется работа с розничными и оптовыми поставщиками по установлению факта реализации колбасных изделий двух наименований производства «Мортадель» из Российской Федерации. В случае выявления она будет отозвана из оборота и направлена на лабораторную экспертизу для установления соответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза, – сообщила Даулетова.

Как добавили в департаменте, пока информация о выявлении такой колбасы в торговую сеть не поступала.

Российские СМИ пишут: вице-президент компании Эльвира Агурбаш связывает обвинение с желанием испортить имидж «Мортаделя».

«Во-первых, когда для рядового гражданина звучит фраза найдена ДНК человека, звучит это как «человеческое мясо найдено в колбасе». Во-вторых, если идет такое обвинение, это значит обвиняют наше предприятие, которому 26 лет и государственную ветеринарную службу МО, потому что представители ведомства работают у нас на предприятии круглосуточно. Они отслеживают все входящее сырье, все этапы производства, – говорит Агурбаш.

«Когда проверяют качество колбасы, никогда не берут анализ на наличие ДНК. Поэтому не ясно, с какой целью вообще делалась эта экспертиза. Но сейчас оказалось, что это лжеэкспертиза, потому что мы позвонили в институт, проводивший анализ», – подчеркнула она сайту телеканала «Звезда».