﻿ От удара «Лады» перевернулась полицейская машина

На фото: 1 августа. Мост на Кирпичный. По информации ДВД, автомобиль полиции перевернулся из-за выехавшей на встречную полосу «Лады Гранты». || Фото zello.aktobe

Авария произошла 1 августа, примерно в 17 часов в районе Кирпичного моста.

– 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 нарушил ПДД. Двигаясь со стороны ул.Шернияза в направлении ул. Жанкожа батыра по пр. Нокина, он не снизил скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со служебным полицейским автомобилем «Лада Гранта», который из-за столкновения перевернулся. В происшествии никто не пострадал. В отношении водителя ВАЗ составлен протокол об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе ДВД.

В момент совершения ДТП водитель «Лады» не имел при себе водительского удостоверения.