﻿ «Гранта» не пропустила автобус. Пострадали трое детей

На перекрестке ул. Интернациональной и Шернияза «Лада Гранта» не пропустила автобус 14-го маршрута и врезалась в него. «Ладой» управляла 35-летняя водительница, сообщили в пресс-службе ДВД. В машине были трое ее детей: два сына 12 и 8 лет и 11-летняя дочь. Дети и мама получили сотрясение голов­ного мозга, ушибы, их госпитализировали в больницу.

– Вины нашего водителя нет, но для него это психологическая травма, – рассказал официальный представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов. – Водители машин должны понимать, что автобус большой, везет пассажиров, даже при скорости 20 или 30 километров в час остановить его нелегко, последствия могут быть тяжелыми. Мы желаем здоровья маме и детям и просим водителей быть внимательнее. Наши водители каждый день после работы проводят собрание, если произошло ДТП, подробно его разбираем. Автобус теперь нескоро выйдет на маршрут, пока пройдут экспертизы, потом ремонт, водителя на время следствия отстранили от вождения.