﻿ В Актобе нашли тело пропавшего без вести 14-летнего мальчика

В Актобе нашли тело пропавшего без вести 14-летнего мальчика

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В Актобе нашли тело пропавшего без вести 14-летнего мальчика

О пропаже 14-летнего мальчика в полицию заявила тетя, к которой он приехал на время летних каникул из поселка Иргиз. Мальчик вышел из дома родственницы 11 июля примерно в 5 часов вечера и пропал без вести.

– В субботу, 15 июля, примерно в 14:50 на берегу реки Илек в районе садоводческого коллектива «Актюбрентген-9» был обнаружен труп несовершеннолетнего без видимых признаков насильственной смерти. Устанавливаются обстоятельства, – сообщили в пресс-службе ДВД области.

По неофициальным данным, ребенок возможно утонул в реке Илек.

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