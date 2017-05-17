Очередь в детсады в Актобе становится меньше

В области к началу этого года в детские садики пошли почти 92 процента малышей. К концу этого года областное управление образования планирует, что до 95 процентов детей смогут посещать детсады.
– Не секрет, что самая большая очередь [в детские сады. – Прим. авт.] у нас в городе Актобе, – говорит Сауле Умербекова, главный педагог области. – Для ликвидации этой очереди предусмотрено строительство по ГЧП 36 дошкольных учреждений. Заказ предусмотрен в размере более чем 5 400 мест.
Также в планах уменьшение количества трехсменных и аварийных школ. На сегодня в области 16 трехсменных и 4 аварийные школы.
Как рассказали в облУО, в течение 2017 года проблема трехсменных школ будет решена.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.