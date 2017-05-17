Как тратят 124 миллиона, собранные для помощи пострадавшим от потопа

На фото: Тем, у кого дом разрушен потопом, но есть возможность самостоятельно строить новое жилье, предложат землю. Из фонда «Колганат Актобе» выделят 1 миллион на стройматериалы. || Фото из архива «Д»

Казахстанцы собрали для Актобе 124 млн. Из них 65 млн дадут 65 семьям, сообщают в комиссии по изучению ущерба от паводка.

По сообщению Лаззат Уразбаевой, председателя комиссии, 86 домов в Актобе полностью разрушены паводком. К этой неделе на счет фонда «Колганат Актобе» поступило 124 млн тенге. 65 млн направят для 65 семей, которым дадут земельные участки, каждой семье – по 1 миллиону. Эти деньги на руки жителям не дают, все строительные материалы доставляются централизованно, этим по решению акимата занимается ТОО «Дорожник». Фонд «Колганат Актобе» потребовал: закупить качественные материалы и потратить как можно меньше средств на доставку.

– Кто даст гарантию, что деньги не «сэкономят» и не присвоят?

– Будут контролировать фонд и акимат.

Лаззат Уразбаева также сообщила, что 362 жителям дали 39 миллионов для проведения небольшого ремонта. Им дали от 40 до 150 тысяч тенге, в зависимости от степени повреждения дома. Еще по 300-500 тысяч отправлено 5 пострадавшим, которые взяли арендное жилье в «Жилстрой­сбербанке» с правом выкупа. Из них двоим инвалидам по 500 тысяч, еще двоим дали по 300 тысяч.

Кроме того, 10 семей, пострадавших от потопа, получили жилье в общежитии до получения квартиры или земли.