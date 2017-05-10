Кто и почему раздул скандал вокруг девочки Махаббат и ее дома

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Кто и почему раздул скандал вокруг девочки Махаббат и ее дома

В Сети новая «сенсация». Соседи девочки Махаббат Ешимовой, которая растрогала всю страну эмоциональным обращением к властям и которой бизнесмен из Алматы подарил 3-комнатную квартиру, заявили, что девочка «позирует» на фоне их дома, из-за этого они лишились шанса получить бесплатное жильё. Мама Махаббат утверждает, что фото на фоне дома соседей получилось случайно. Предприниматель успокаивает общественность: он подарил бы дом именно Махаббат в любом случае.

– На фотографии мой дом, который разрушила вода, но я не заставляла детей перед журналистами плакать, я не спекулировала своими детьми. Знала, что Бердыбек ага поможет всем пострадавшим. Мой дом сняли, а сказали, что это их дом, – сказала Нургуль Бахытова, выступая во время вселения в новую квартиру перед акимом области и СМИ.

В Сети сразу оживились блогеры и комментаторы, некоторые заявляли, что девочка актриса и чуть ли не мошенница, что подаренную квартиру нужно вернуть, а «Диапазон», который снял видео и писал о девочке, ввел всех в заблуждение.

«Диапазон» действительно снял видеообращение девочки. Это видео разошлось по всему миру и вызвало у благородных добрых людей желание помочь. Газета о выступлении написала 20 апреля. 27 апреля на первой странице «Диапазона» читатели вновь увидели девочку Махаббат, а рядом было фото их пострадавшего от потопа дома. Тогда уже бизнесмен Кайрат Кудайберген пообещал купить им квартиру. 28 апреля сделал это! 4 мая вышел номер «Диапазона», в котором были снимки семьи с предпринимателем в новой квартире и девочка на фоне разрушенного дома. Квартира была подарена Махаббат до выхода этого фото в газете, но тем не менее возник скандал.

– Это не ее (Махаббат Ешимовой) дом, это наш дом! Их дом рядом и он не сильно разрушен. В вашей газете Махаббат стоит перед моим домом. Никто не имел права снимать ее (девочку) на фоне моего дома, это моя собственность, – сокрушается Талгат Лепесов, сосед девочки Махаббат. – Из-за этого я лишился возможности получить бесплатный дом от государства. Да, нам сейчас дали жилье. Но оно арендное, мы должны 7 млн выплатить. А кто-то зашел в мой двор, сфотографировался перед моим домом и получает бесплатную квартиру. Когда Сапарбаев приезжал на Махамбетовку в резиновых сапогах, он указал на наш дом и сказал, что семье, проживавшей в этом доме, нужно дать новое жилье. Мы надеялись на это, решили опубликовать фото своего дома в Zello.Aktobe. Но нам отказали, из-за этого мы расстроились.

Администратор Zello.Aktobe Коба объяснил, что с момента паводка прошло много времени, а когда решили опубликовать, хотели удостовериться, кому принадлежит дом.

Что касается снимка, где девочка стоит на фоне дома Лепесова, действительно на одном из фото на заднем плане виден разрушенный дом. Этот дом реально принадлежит Талгату Лепесову.

Некоторые обвинили журналистов в якобы намеренном выборе ракурса. На самом деле данное фото сделано не журналистом «Диапазона», а представителями бизнесмена Кайрата Кудайбергена, которые снимали дом с разных ракурсов.

– Причина, по которой Махаббат случайно сфотографировалась на фоне дома Талгата, в том, что хотели показать, что осталось от разрушенной стены нашего дома. Дочка стояла на территории нашего дома, а не соседского двора. Что касается того видео, мне плохо от того, что кто-то думает, что мы научили девочку так говорить на камеру. Наш дом практически смыло. У мужа случился инфаркт. Все это отразилось на состоянии Махаббат, и она расплакалась, – утверждает Тургангуль, мама Махаббат Ешимовой.

В горакимате пояснили, что конфликт двух соседей – это личные разбирательства, но дом семья Ешимовой получила не от государства, а от бизнесмена в подарок.

– Семья Лепесова получила арендное жилье от государства, семья Ешимовой – от предпринимателя. В связи с этим мы вычеркнули ее из списка претендентов, так как она не может получить две квартиры. А кому бизнесмен дарит дом, это его дело, – прокомментировала замакима Актобе Рузия Айдашева.

Сам бизнесмен Кайрат Кудайбергенов объяснил «Диапазону», что он подарил дом девочке не из-за того, что ее жилье пострадало больше всех, а потому что его затронуло видеообращение девочки.

– Никому передаривать мы не будем, дом подарили именно для Махаббат, а негативные возмущения – кореалмаушылык (зависть), – сказал предприниматель.

На фото// Талгат Лепесов, сосед Махаббат Ешимовой.

Дом девочки Махаббат после потопа. 10 мая 2017 г.

Дом Махаббат изнутри. На дальнем фоне разрушенный дом Лепесова

На месте разрушенного дома девочки найдены учебники.

Жена Т.Лепесова Нургуль показывает, каким был их дом до того, как его разобрали. На заднем фоне их сын, который учится вместе с Махаббат.

Одинокий пес девочки Махаббат рад приезду гостей

Слева - разобранный дом Лепесовых, справа - дом Ешимовых с разрушенными стенами.

Мама Махаббат Тургангуль Ешимова показывает, что ее дом действительно разрушен и в нем невозможно жить. //Фото Владимира Зобенко.

На фото: Сын Талгата Лепесова показывает, что дом, изображенный в газете, которую он держит, принадлежит его ровеснице и соседке Махаббат, а в разрушенном доме, который на фотографии в правой руке, он жил с родителями. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

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Все комментарии (26):
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фото пользователя Красава
Красава
Такое только у наших может быть. ((((  кореалмаушылык (зависть) - это точно подмечено.
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11.05.2017, 08:10
фото пользователя Малинка
Малинка
Мать этой Махабат мне вообще не понравилась,видно по ней,что нагловатая.Вот и дочь наглая для своего возраста.
Я своих детей года два как начала учить быть понаглей,из личного наблюдения,мало быть умным,мало быть красивым,к этому всему если не будет хватать наглости,не будет пользы.Наглость люди считают за смелость.Скромность,порядочность,застенчивость сейчас такие люди считаются лохами)).
На этом примере убедилась,что я правильно делаю.
Победителей не судят,кто сидел и скромничал,тот пролетел,а Махабат получила квартиру с полной обстановкой и евро ремонтом и 16 млн на счет.
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11.05.2017, 09:11
фото пользователя Legolas
Legolas
Малинка

Не наглости надо учить детей, а прививать им чувство справедливости...
Невозможно быть справедливым не будучи добрым, честным, умным, порядочным...
И я не считаю таких людей "лохами"... дикие времена и нравы пройдут, а память свойств человека передается следующим поколениям на генном уровне...
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11.05.2017, 11:17
фото пользователя Малинка
Малинка
Лего,вот ты как раз ошибаешься.Добрым,и честным надо учить,это понятно.А наглым быть мы все запрещаем своим детям.А зря,надо учить.Наглый это смелый,так сейчас считается.Пока честный и добрый будет думать,наглый сделает шаг вперед.Наглость это решительность по другому.Наглость это врожденное чувство.Наглый человек о других не думает,ему все равно,он думает о себе.Поэтому сейчас Советского союза нет,где развивали чувство долга,взаимопомощи,сейчас форма другая,где наглые идут впереди,а стеснительные и порядочные остаются позади.
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11.05.2017, 11:24
фото пользователя Legolas
Legolas
Учёный, писатель, художник, композитор, врач, педагог, воспитатель... по Вашему они тоже наглыми должны быть?
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11.05.2017, 11:37
фото пользователя Малинка
Малинка
Я не спорю,я просто говорю факты.Может у нас еще есть задатки справедливости или еще чего либо,а у следующего поколения этого может и не быть.Я не говорю,что все наглые,есть и справедливые люди.Но им тяжелее в жизни.
Я лично сама по своему личному опыту считаю,что справедливости нет,много искала и не нашла,находила только проблемы на свою задницу.Утром встаю и говорю себе "Справедливости нет")))И не хочу чтобы мои дети искали ее своими лбами.Понаглей надо быть,чтобы кто ни говорил.Сейчас никому не нужна честность,прямолинейность(это кстати черта честного человека).
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11.05.2017, 12:04
фото пользователя Legolas
Legolas
Свои неудачи Вы сами себе программируете, своими мыслями...
Бывают в жизни огорчения... и что из-за этого становиться как все, теряя при этом свою индивидуальность...
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11.05.2017, 12:09
фото пользователя Keks1
Keks1
"Свои неудачи Вы сами себе программируете, своими мыслями..."
+100500. Будем считать, что весь мир населяют только воры и бандиты - подсознание само подберет нам такое окружение. Чтобы мы не разочаровывались))) Ну а насчет "честности и порядочности, как атавизма и пережитка социализма", например, я не хочу жить среди людей, проповедующих Малинкины идеалы и принципы. И меня, почему-то, окружают люди с такими пережитками. Я сам выбираю себе окружение)))
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11.05.2017, 14:23
фото пользователя Aoifes
Aoifes
"Справедливости нет" - ))

Есть, но у каждого своя, поэтому и кажется, что ее нет. Кому-то несправедливо, что новый дом подарили не ему, а соседям. Это разве несправедливо? ) Все относительно.
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11.05.2017, 17:33
фото пользователя pcproman
pcproman
"Справедливости нет", Она есть, но за справедливость нужно бороться, нужно её добиваться. Не у каждого на это хватит сил и духа. И в целом, не каждому это нужно.
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11.05.2017, 17:50
фото пользователя pcproman
pcproman
"Скромность,порядочность,застенчивость сейчас такие люди считаются лохами", Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас. (с).
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11.05.2017, 16:20
фото пользователя Atabek
Atabek
Поезд уехал,кто успел тот успел. Каждый зарабатывает себе на жизнь,жилье как может, тем способом каким может. Таковы условия суровой капиталистической жизни. Девочка пустила крокодилью слезу получила хату с евроремонтом. А настоящие хозяева дома остались у разбитого корыта, точнее дома. Бизнесмен сделал себе пиар на весь Казахстан, девочка получила себе квартиру,каждый остался доволен. Обычно когда делают добро не пиарится так громко, такие благостные дела делают безшумно, то,что дает одна рука не должна знать вторая рука гласит старинная мудрость. Этому не научили наших бизнесменов. Если бы так поступили не было бы такого шума и вражды,злобы из-за этой несчастной квартирки. Делайте добро по людски и подобающе, не вызывая зависть у других пострадавших. Теперь этот бизнесмен должен подарить этой семейке тоже квартиру,справедливость тогда востаржествует. Или он дает только тем кто громко плачет? А не действительно нуждающим. 
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11.05.2017, 11:02
фото пользователя Малинка
Малинка
Да,верно.Поезд ушел.Еще и соседей все обвиняют в зависти.Ну это закон жизни,кто первый поплакался,тот и прав.По опыту работы знаю,директора все почти такие,кто первый ему сказал или пожаловался,тот и прав,второму не верит.Ложь таким образом сильнее правды.А если слезу пустят,то все,будут защищать такого.Я не могу слезу нарочно пустить и понимаю,что это против меня.
Мальчик из соседского дома естественно возмущается,но его возмущение сейчас выглядит как нападение.
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11.05.2017, 11:17
фото пользователя sabrina
sabrina
 "Бизнесмен сделал себе пиар на весь Казахстан" - только пропиарил, после всего, что выяснилось, свою недалёкость. Это ж уму непостижимо, не выяснить, что и как, и клюнуть на откровенную истерику. Интересно, как он, такой доверчивый, свои миллионы зарабатывает.
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11.05.2017, 11:41
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
я думаю это правильный пиар,почаще надо сейчас необходимо просто.народ озлобленный,пусть и бизнесмены тоже берут пример.для тех кто в теме понимают почему многие заработав уезжают за кордон.просто вот это
кореалмаушылык (зависть)не даст им дальше тут "процветать"там же и спортсмены и артисты и т.д..хотя выступают за казахстан.ну склотили первоначальный капитал стырили терь ведут бизнес налоги и т.д НО многим не дадут работать.Господин Михайлов не понятно как держится))кстати его "хавали" не однакратно.ну молодчик не сваливает же работает.тем более у него нету мамы Бандровской
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11.05.2017, 21:54
фото пользователя my.imya
my.imya
Вот при чем тут наглость, это вообще не наглость! У людей горе, довело до слез, смелость надо, чтобы перед камерой выступить - это другое дело. Все всегда в открытую боятся. особенно власть ругать, мало ли что, а она не побоялась. И потом, я так понимаю, что проблемы с домом - это всегда частное дело владельца дома. Если ваш дом сломается, или пожар - кто ОБЯЗАН его восстанавливать? Или тут доказана вина чья-то?  Тут просто ситуация такая, что люди пострадали, горе такое, показали и в газетах вышло. Что выделили квартиры людям, хоть и в аренду, так спасибо скажите. Кто бесплатно вам дом или квартиру купит, если ваш дом разрушится? Девочка не побоялась на камеру выступить, у нас всегда - за спиной ругают, а в глаза боятся, она выступила - и что она, врала что ли, обманывала, третий дом что ли хотела получить? Слава богу, ей повезло молодец малышка, смелость и дома берет! Так нет, же, теперь на нее накинулись! Элементарная злоба и черная-пречерная зависть и больше ничего.
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11.05.2017, 14:11
фото пользователя pcproman
pcproman
"черная-пречерная зависть", поправлю маленько. Это не зависть, а чувство несправедливости. Пусть даже этот цирк был непреднамеренным, но получилось в итоге очень не красиво.
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11.05.2017, 16:24
фото пользователя Chittos
Chittos
Интересно, почему девочку Махаббат нельзя снимать на фоне дома Лепесова? Что за бред? Жаба задушила??? Просто девочка-хорошая актрисуля, вот и растрогала бизнесмена, а не из-за разрушеной халабуды, ИМХО.
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11.05.2017, 14:43
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Вот это сущность присущее казахам - кореалмаушылык (зависть)
У большинства.Соседи зря позорятся,в действительности видео обращение запечатлённое Багдатом послужило к действиям.Девчёнка молодец,видно же ребёнок как даёт интервью,переживает.Если взрослые молчат то уж дети сказанули власти вам ни кого не жалко))
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11.05.2017, 15:52
фото пользователя my.imya
my.imya
Есть еще типа притчи такой. Человек просил у бога чего, бог давал, но у соседа появлялось вдвое больше. Так, попросит корову - получит, а у соседа две, посуда, вещи там, глядь, у соседа - вдвое больше. Не выдержал, попросил - выколи мне глаз! angry Актуально
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11.05.2017, 16:15
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Задрали с этой девочкой. Дареного коня не обсуждают, а тем более купленного на частные деньги. А соседи пусть от зависти скукожатся. )
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11.05.2017, 17:15
фото пользователя Прокурор 2
Прокурор 2
Это уже стало модным, ныть на всю страну чтобы тебе добрые люди помогли чем могли, а потом опять ныть чтобы опять помогли, только помогают не богатые а обычные люди которым самим еле хватает, помог какой то местный бизнесмен, а где этот миллиардер Кулибаев, Утемуратов? Купить особняк в Британии мозгов хватает а помочь таким же казахам как он сам не хватает, воры есть воры, воры всегда думают только о себе.
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11.05.2017, 19:11
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
аблязов обещал помочь,незнаю вроде говорят на фейсбуке даже выклал своё желание помочь.не проверял просто,не читаю его да и не интересуюсь почти никогда его взгляды

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11.05.2017, 21:46
фото пользователя Bakenskii
Bakenskii
Куда катится мир, Куда катятся соседи, Куда катятся коментаторы..... (((
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11.05.2017, 22:45
фото пользователя Tihosya 11
Tihosya 11
Да...умеют  актюбинцы радоваться чужому счастью!
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11.05.2017, 23:50
фото пользователя Tihosya 11
Tihosya 11
Да...умеют  актюбинцы радоваться чужому счастью!
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11.05.2017, 23:50
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