Кто и почему раздул скандал вокруг девочки Махаббат и ее дома

В Сети новая «сенсация». Соседи девочки Махаббат Ешимовой, которая растрогала всю страну эмоциональным обращением к властям и которой бизнесмен из Алматы подарил 3-комнатную квартиру, заявили, что девочка «позирует» на фоне их дома, из-за этого они лишились шанса получить бесплатное жильё. Мама Махаббат утверждает, что фото на фоне дома соседей получилось случайно. Предприниматель успокаивает общественность: он подарил бы дом именно Махаббат в любом случае.

– На фотографии мой дом, который разрушила вода, но я не заставляла детей перед журналистами плакать, я не спекулировала своими детьми. Знала, что Бердыбек ага поможет всем пострадавшим. Мой дом сняли, а сказали, что это их дом, – сказала Нургуль Бахытова, выступая во время вселения в новую квартиру перед акимом области и СМИ.

В Сети сразу оживились блогеры и комментаторы, некоторые заявляли, что девочка актриса и чуть ли не мошенница, что подаренную квартиру нужно вернуть, а «Диапазон», который снял видео и писал о девочке, ввел всех в заблуждение.

«Диапазон» действительно снял видеообращение девочки. Это видео разошлось по всему миру и вызвало у благородных добрых людей желание помочь. Газета о выступлении написала 20 апреля. 27 апреля на первой странице «Диапазона» читатели вновь увидели девочку Махаббат, а рядом было фото их пострадавшего от потопа дома. Тогда уже бизнесмен Кайрат Кудайберген пообещал купить им квартиру. 28 апреля сделал это! 4 мая вышел номер «Диапазона», в котором были снимки семьи с предпринимателем в новой квартире и девочка на фоне разрушенного дома. Квартира была подарена Махаббат до выхода этого фото в газете, но тем не менее возник скандал.

– Это не ее (Махаббат Ешимовой) дом, это наш дом! Их дом рядом и он не сильно разрушен. В вашей газете Махаббат стоит перед моим домом. Никто не имел права снимать ее (девочку) на фоне моего дома, это моя собственность, – сокрушается Талгат Лепесов, сосед девочки Махаббат. – Из-за этого я лишился возможности получить бесплатный дом от государства. Да, нам сейчас дали жилье. Но оно арендное, мы должны 7 млн выплатить. А кто-то зашел в мой двор, сфотографировался перед моим домом и получает бесплатную квартиру. Когда Сапарбаев приезжал на Махамбетовку в резиновых сапогах, он указал на наш дом и сказал, что семье, проживавшей в этом доме, нужно дать новое жилье. Мы надеялись на это, решили опубликовать фото своего дома в Zello.Aktobe. Но нам отказали, из-за этого мы расстроились.

Администратор Zello.Aktobe Коба объяснил, что с момента паводка прошло много времени, а когда решили опубликовать, хотели удостовериться, кому принадлежит дом.

Что касается снимка, где девочка стоит на фоне дома Лепесова, действительно на одном из фото на заднем плане виден разрушенный дом. Этот дом реально принадлежит Талгату Лепесову.

Некоторые обвинили журналистов в якобы намеренном выборе ракурса. На самом деле данное фото сделано не журналистом «Диапазона», а представителями бизнесмена Кайрата Кудайбергена, которые снимали дом с разных ракурсов.

– Причина, по которой Махаббат случайно сфотографировалась на фоне дома Талгата, в том, что хотели показать, что осталось от разрушенной стены нашего дома. Дочка стояла на территории нашего дома, а не соседского двора. Что касается того видео, мне плохо от того, что кто-то думает, что мы научили девочку так говорить на камеру. Наш дом практически смыло. У мужа случился инфаркт. Все это отразилось на состоянии Махаббат, и она расплакалась, – утверждает Тургангуль, мама Махаббат Ешимовой.

В горакимате пояснили, что конфликт двух соседей – это личные разбирательства, но дом семья Ешимовой получила не от государства, а от бизнесмена в подарок.

– Семья Лепесова получила арендное жилье от государства, семья Ешимовой – от предпринимателя. В связи с этим мы вычеркнули ее из списка претендентов, так как она не может получить две квартиры. А кому бизнесмен дарит дом, это его дело, – прокомментировала замакима Актобе Рузия Айдашева.

Сам бизнесмен Кайрат Кудайбергенов объяснил «Диапазону», что он подарил дом девочке не из-за того, что ее жилье пострадало больше всех, а потому что его затронуло видеообращение девочки.

– Никому передаривать мы не будем, дом подарили именно для Махаббат, а негативные возмущения – кореалмаушылык (зависть), – сказал предприниматель.

На фото// Талгат Лепесов, сосед Махаббат Ешимовой.

Дом девочки Махаббат после потопа. 10 мая 2017 г.

Дом Махаббат изнутри. На дальнем фоне разрушенный дом Лепесова

На месте разрушенного дома девочки найдены учебники.

Жена Т.Лепесова Нургуль показывает, каким был их дом до того, как его разобрали. На заднем фоне их сын, который учится вместе с Махаббат.

Одинокий пес девочки Махаббат рад приезду гостей

Слева - разобранный дом Лепесовых, справа - дом Ешимовых с разрушенными стенами.

Мама Махаббат Тургангуль Ешимова показывает, что ее дом действительно разрушен и в нем невозможно жить. //Фото Владимира Зобенко.

На фото: Сын Талгата Лепесова показывает, что дом, изображенный в газете, которую он держит, принадлежит его ровеснице и соседке Махаббат, а в разрушенном доме, который на фотографии в правой руке, он жил с родителями. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

