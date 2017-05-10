Почему возле школы №20 вырубили большие деревья

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Почему возле школы №20 вырубили большие деревья

Во дворе школы сейчас пусто, на месте деревьев одни ямки. «Что там собираются строить?» – интересуются читатели. Оказалось, сквер спасателей.

По проекту во дворе, который школа №20 в районе «Электрона» делит с департаментом по ЧС, будут фонтан, цветники, новые деревья.

– По городу сейчас открываются новые места отдыха, парки, скверы. Такое место будет и возле нашей школы, – объяснила директор СШ №20 Багдат Орынбаева. – У нас рядом есть площадка, она прилегает к зданию департамента по ЧС. Там планируют установить памятник спасателю. Будут фонтан, красивые скамейки, цветники, смогут отдыхать взрослые и дети. Школа наша будет на этой площадке проводить свои линейки. Облагораживанием территории занимается ДЧС. На прошлой неделе там спилили старые высохшие деревья. Молодые саженцы, которые мы сажали в прошлом году, выкопали, пересадили за школой. Площадку расчистили, к осени она будет готова. План аллеи есть во дворе школы, месяц назад мы разъяснили все детям и родителям, они об этом знают.

Деревья на площадке будут сажать после строительных работ, в этом будут принимать участие и учащиеся СШ №20, пояснили в школе.

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logovaldis
Только у нас могут разрушить старое, чтобы построить новое!(((
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11.05.2017, 09:08
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