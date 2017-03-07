Полицейские не просили писать заявление на предпринимателя Асряна - замначальника ДВД Ернат Калиакпаров

После публикации в «Диапазоне» открытого письма инвестора о рейдерской атаке на его бизнес руководство ДВД решило рассказать журналистам об уголовном деле. В чём заключалось мошенничество владельца новостроек и гостиницы «Космос», представитель ДВД так и не ответил.

Заместитель начальника ДВД Ернат Калиакпаров рассказал на брифинге, что покупатели квартир в «Юнис Сити» и банк обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве застройщика. После этого началось следствие. Собственник долгостроя гостиницы «Космос», базы отдыха и жилого комплекса Гегам Асрян объявлен в международный розыск. К слову, эта информация уже давно известна жителям Актобе.

– Кроме Асряна по этому делу привлекаются еще 7 человек, они уже дали признательные показания, – рассказал Ернат Калиакпаров, – так как от пострадавших поступили исковые заявления, в целях защиты их интересов, возможной конфискации имущества с санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых. Арест имущества не должен беспокоить граждан, эти меры позволяют сохранить его.

«Д»: В обращении президенту Гегам Асрян говорил, что дело против него возбудили с подачи акима области. Полицейские просили покупателей квартир в «Юнис Сити» написать заявления на застройщика. Так ли это?

– Уголовное дело начали по заявлению граждан и представителя банка второго уровня, – ответил Калиакпаров. – Полицейские не просили писать заявления на Асряна, в этом не было необходимости. Потерпевшие сами писали, сейчас еще поступают новые заявления. По уголовному делу проходит больше 100 потерпевших.

Какое именно имущество арестовано, каких именно подозреваемых и фирм, Ернат Калиакпаров не сказал, ссылаясь на тайну следствия. Интересно, что больше месяца назад «Д» в запросе просил ответить начальника ДВД кого из сотрудников и руководства ТОО «Адал Умит» и ТОО «Оксибилд» арестовали или объявили в розыск. Тогда в ответе Калиакпаров лишь подтвердил наличие уголовного дела, но не озвучивал фамилию Гегама Асряна.

Напомним, в прошлом номере «Диапазон» опубликовал открытое письмо президенту беглого инвестора Гегама Асряна. В нем предприниматель обвинил местные власти в попытке рейдерского захвата его бизнеса.

Осенью «Диапазон» сообщал, что сотрудников департамента юстиции подозревают в том, что они незаконно вывели из-под обременения заложенное в «Форте банке» имущество ТОО «Оксибилд». Это имущество продали. Позже арестовали директора компании ТОО «Адал Умит», которое также принадлежит Асряну. Эта компания строила гостиницу «Космос». По версии следствия, фирму создали с целью увода имущества «Оксибилда» и для неуплаты кредитов банку. На прошлой неделе арестовали директора микро­кредитной организации, через которую покупатели в рассрочку брали квартиры в «Юнис Сити». Следствие считает, что оба директора были в сговоре с Асряном. Сами арестованные утверждают, что ничего о мошенничестве не знали.

Обвинение Асряна в свой адрес также прокомментировал аким области Бердыбек Сапарбаев. «Диапазон» по-прежнему готов предоставить возможность высказаться всем участникам конфликта.