Жен и мам погибших в теракте 5 июня поздравили с 8 Марта

На фото: Галина, супруга Николая Онищенко, провела с ним 46 лет. К сожалению, ее мужа убили во время теракта 5 июня. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





Мать Андрея Максименко, который погиб во время нападения на оружейный магазин «Паллада». || Фото автора

Аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил вдову Николая Онищенко, а также матерей Андрея Максименко и Михаила Матросова, которые погибли во время теракта 5 июня в Актобе.

Первым делом чиновники побывали в гостях у супруги Николая Онищенко. 68-летний пенсионер Николай Онищенко не дожил до дня рождения один день. Мужа Галины Онищенко террористы убили у нее на глазах. Случилось это после нападения на магазин «Паллада» около Вечного огня, террористы хотели отнять машину актюбинца.

– После 46 лет остаться вот так – тяжело, – говорила Галина Онищенко акиму области. – Конечно, меня поддерживают друзья, родные. Живем потихоньку. У нас два сына, два внука. У мужа еще бабушка осталась, ей 90 лет.

Женщине подарили букет цветов и сладкий подарок. Галина Онищенко была благодарна и рада вниманию. Она даже сочла необходимым после встречи позвонить в «Диапазон» и подчеркнуть это, так как в Интернете прочитала другую информацию.

Следующий визит был в дом родителей 44-летнего Андрея Максименко, продавца оружейного магазина «Паллада». Актюбинец погиб от ранений, которые нанесли ему террористы, ворвавшиеся в магазин.

– Жизнь продолжается, – говорил Сапарбаев чете Максименко. – Конечно, для родителей самое тяжелое – потерять ребенка.

– Спасибо большое, что не забыли о нас, – поблагодарили акима области родители Андрея Максименко.

Третий визит был к супруге Михаила Матросова. Михаил со своим братом стали случайными жертвами теракта в оружейном магазине «Пантера», они зашли туда, чтобы купить поплавки для рыбалки.

Аким области сказал, что власти готовы оказать семьям любое содействие и помощь.