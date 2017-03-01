Рабочий со стройки хотел поцеловать девочку. Его арестовали

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Рабочий со стройки хотел поцеловать девочку. Его арестовали

Источник в ДВД сообщил, что гражданина Узбекистана задержали за то, что он пытался поцеловать несовершеннолетнюю. В Актобе мужчина работал на стройке. На него завели уголовное дело по статье «Разврат без применения насилия». В облсуде не озвучили возраст потерпевшей, известно лишь, что ей не исполнилось 14 лет.

В пресс-службе облсуда не сообщили подробности преступления, лишь отметили, что подозреваемого арестовали на 2 месяца.

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