Новый автопарк пустил в Актобе новый маршрут на старых автобусах

В Актобе появился ещё один перевозчик – «Шёлковый путь». Он пустил 8 «ГАЗелей» и 2 «Хюндая» по новому 51-му маршруту. На автобусах в городе собираются внедрить электронные билеты.

Новый маршрут длинный, путь до конечной займет 1,5 часа: от хлебокомбината через ул. Нокина, пр. 312-й Стрелковой дивизии, теннисный центр в Кирпичном, Акжар-1, Акжар-2, по орской трассе и заканчивается в Нур Актобе.

– В связи с ростом города возникла необходимость открыть новый маршрут. Он будет соединять Нур Актобе с другими частями города. Ранее в Нур Актобе ездил автобус №2, маршрут заканчивался в 11 микрорайоне, – говорит руководитель горотдела пассажирского транспорта и автодорог Руслан Турегали. – По 51-му маршруту автобусы ездят через Каргалин­ское, Кирпичный и Акжар-2. Временно пустили 8 «ГАЗелей» и 2 «Хюндая», они старые. В законе нет условия, чтобы автобусы были новые. Тем более, еще идет обкатка, будем смотреть пассажиропоток. В марте микроавтобусы поменяют на автобусы средней вместимости. Маршрут обслуживает предприятие «Шелковый путь», оно занимается междугородными перевозками. Протяженность 51-го маршрута 56 км, интервал 10-15 минут. С ростом пассажиропотока он сократится. «Шелковый путь» в тендере не участвовал, мы его еще не объявляли. Возможно, по итогам конкурса предприятие получит еще маршруты. Тендер объявим в ближайшее время. Главные условия: должны быть база и автобусы, прошедшие тех­осмотр.

Дать информацию о предприятии «Шелковый путь» в отделе пассажирского транспорта и автодорог затруднились. Посоветовали найти ее в Инете. Если верить его данным, «Шелковый путь» находится в Астане, занимается междугородными пассажирскими и грузоперевозками. Есть такое предприятие и в Актобе, но его профиль – грузоперевозки.

В горакимате сообщили: в Актобе собираются внедрить электронные билеты. Создан центр управления пассажирскими перевозками, он будет заниматься координацией перевозок с помощью системы GPS.

– Планируется закупить новые автобусы в единой цветовой гамме с выдвижным пандусом для инвалидов, обновить остановки. Там будут видеокамеры, Wi-Fi, информационное табло, – сообщили в горакимате.