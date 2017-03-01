До 8 Марта осталось 6 дней

Ваши поздравления любимым женщинам «Диапазон» принимает до 12 часов понедельника, 6 марта.

Присылайте ваши поздравления по адресу: ул. Есет батыра, 99 или же на почту gazeta@rifma.kz. Приблизительный объем текста смотрите на образце.

На фото должен быть один человек. Нужно указать имя человека, которого вы поздравляете, кем он вам приходится и назвать ваше имя. Стихи и большие тексты не публикуются.