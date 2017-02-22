Директор школы принял учительницу за 40 тысяч

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Директор школы принял учительницу за 40 тысяч

Его приговорили к 2 годам ограничения свободы и запретили быть директором.

44-летний Мендигул Тайжанов работал директором школы в поселке Карабулак Байганинского района. По версии следствия, в своем служебном кабинете он получил 40 тысяч тенге от своего заместителя. За эти деньги он устроил в школу учительницей сноху своего заместителя. Сразу после получения денег его задержала антикоррупционная служба.

Суд приговорил Мендигула Тайжанова к 2 годам лишения свободы и по амнистии заменил срок в колонии на ограничение свободы. Также суд запретил ему пожизненно работать руководителем в сфере образования.

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