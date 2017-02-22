Начальника станции задержали за торговлю людьми

17 февраля полицейские выявили жертв торговли людьми. Ими оказались женщины 44 и 29 лет, которых обманом привлекли на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе. Их удерживали более полугода, эксплуатировали как рабочую силу.

Как сообщили в ДВД, по подозрению в преступлении задержан 53-летний житель района, «который имел достаточно высокое положение в районе». Начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК («Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации»). Подозреваемого водворили в ИВС Хромтау­ского района.