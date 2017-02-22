Физрука школы №16 задержали за развращение 9-летней школьницы





На фото: Бексултан Елемесов в школе №16 работал с сентября прошлого года. У него красный диплом. Сейчас учитель-отличник в СИЗО. || Фото из соцсетей

Он завёл девочку в раздевалку, трогал за интимные места. В это время шёл урок. У педагога красный диплом, он работал первый год. Сейчас физрук находится в СИЗО, сообщили «Диапазону».

22-летний актюбинец Бексултан Елемесов работал в 16-й школе с сентября 2016 года. 15 февраля, в 15 часов он вел физкультуру у 3-классников, дети играли в футбол. В кабинете учителя две девочки играли в тогыз кумалак. За их игрой смотрела 9-летняя ученица. Сначала физрук Елемесов усадил ее к себе на колени, обнял, потом девочка выбежала от него в коридор. Позже мужчина завел ребенка в женскую раздевалку, стал трогать ее за интимные места, вытащил свой половой орган. После того как получил удовольствие, Елемесов ребенка отпустил.

О произошедшем в школе девочка рассказала родителям. Те обратились в полицию. 17 февраля суд выдал санкцию на арест Елемесова по статье «Развращение малолетних». Известно, что у Бексултана Елемесова красный диплом, он холост. В школе №16 отказались прокомментировать ситуацию с учителем.