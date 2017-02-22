Директора школы №24 посадили на 3 года





На фото: 22 февраля. Областная филармония. Вину в получении взятки директор и бухгалтер школы №24 признали полностью. Приговор они выслушали в присутствии других директоров школ, колледжей и детских садов города в первом ряду зрительного зала филармонии. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Директора школы №24 за взятку приговорили к 3 годам колонии, бухгалтер заплатит штраф 3 миллиона. Приговор они выслушали в присутствии коллег в зрительном зале филармонии, передаёт корреспондент «Диапазона».

22 февраля, к 17 часам в филармонию начали подтягиваться директора школ, колледжей и детских садов. Они занимали места в зале, мило щебетали и улыбались. У корреспондента сложилось впечатление, что присутствующие просто ожидали начала концерта, а не показательного оглашения приговора своих коллег по цеху.

10 января директор школы-гимназии №24 в Актобе Айдархан Азимбаев узнал о финансовом положении школьной столовой и решил отдать ее в аренду, а штат распустить. Через бухгалтера Майру Едильбаеву он потребовал 150 тысяч тенге за то, чтобы сохранить работу заведующей столовой, а штат не распускать.

Позже директор увеличил сумму до 300 тысяч тенге. Заведующая столовой сообщила об этом в антикоррупционную службу.

Завстоловой передала 150 тысяч тенге школьному бухгалтеру Майре Едильбаевой. 18 января Айдархан Азимбаев получил при посредничестве своего бухгалтера взятку 150 тысяч тенге. Кроме того, 23 января Азимбаев получил лично от зав­столовой остаток – 150 тысяч из оговоренной ранее суммы взятки в 300 тысяч тенге. После этого обоих задержали. Директора судили за получение взятки, бухгалтера – за посредничество.

В суде оба признали вину в преступлении. Азимбаев в последнем слове просил учесть, что у него трое несовершеннолетних детей.

– Также прошу учесть уважаемый суд, что мы живем у родителей пенсионного возраста, – обратился к судье 34-летний Азимбаев. – Люди ошибаются, сбиваются с пути.

22 февраля в областной филармонии огласили приговор. На оглашение пришли директора школ, колледжей, детских садов, родные и близкие подсудимых. Они сидели в зале. На сцене был один выступающий – судья. Подсудимые сидели в первом ряду, рядом со зрителями. По мере зачитывания приговора лица присутствующих становились все печальнее. Судья Тлепова назначила Айдархану Азимбаеву срок 3 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и пожизненным лишением права быть управленцем в образовании. Азимбаева взяли под стражу в зале филармонии на глазах у коллег. Зрители были явно шокированы.

Майре Едильбаевой назначили штраф 3 миллиона тенге с конфискацией имущества и пожизненным лишением права работать бухгалтером в системе образования. Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес областного управления образования. Приговор в законную силу не вступил.