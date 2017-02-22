Педофилу, надругавшемуся над 6-летней девочкой, дали 17 лет

Житель Хромтау Нурлан Муханбеткалиев 15 сентября был в гостях у знакомого, пил водку. Неподалеку играла 6-летняя падчерица хозяина дома. В какой-то момент мужчина завел малышку в летнюю кухню и надругался над ней, говоря юридическим языком, совершил развратные действия сексуального характера. Пострадавшую девочку в кухне нашел ее 10-летний брат.

На прошлой неделе в спецсуде в Актобе огласили приговор. Нурлан Муханбеткалиев получил 17 лет лишения свободы.