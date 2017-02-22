Девушка, убегая от насильников, прыгнула со второго этажа

Она повредила ногу и пыталась доползти до такси. Её поймали, затащили обратно в квартиру и продолжили насиловать. Насильникам дали по 7 лет.

Кассир букмекерской конторы по ошибке выдала клиенту на 100 тысяч больше выигрыша. Когда обнаружила это, стала просить игрока вернуть деньги. Тот отдавать «лишнее» не захотел. Девушка попросила приятеля помочь. Через время он позвонил и назвал адрес квартиры, сказал, что там будет ждать ее с деньгами, которые вернул клиент. Девушка приехала в съемную квартиру, но денег ей не дали. В квартире приятель и его друг изнасиловали девушку. Она спрыгнула с балкона на 2-м этаже, сломала ногу, ползком пыталась добраться до такси. Насильники поймали ее и затащили в квартиру, там издевательства продолжились. Потом они отвезли ее на другую съемную квартиру, там постирали ее одежду, искупали ее, чтобы скрыть следы насилия, и отвезли в больницу, говорится в обвинении. Когда девушка пришла в себя, написала заявление в полицию. Насильников задержали.

21 февраля суд приговорил Руслана Нуржигитова и Ержана Кабдешова за изнасилование и незаконное лишение свободы к 7 годам заключения. Приговор в законную силу не вступил.