8 Марта через 2 недели. Поздравь дорогую женщину в «Диапазоне»

8 Марта для каждой женщины важно почувствовать свою значимость в вашей жизни, вашу любовь и внимание. Вы можете проявить все эти чувства благодаря «Диапазону». Второй раз, уже традиционно «Д» предоставляет возможность поздравить дорогих вам женщин на страницах газеты совершенно бесплатно. Поздравления будут приниматься до 6 марта и будут опубликованы в газете (обратите внимание!) 9 марта.

Чтобы дать поздравление, вам нужно заполнить форму и прислать или принести ее по адресу: ул. Есет батыра, 99 или gazeta@rifma.kz

Стихи и большие тексты публиковаться не будут, только поздравления, подходящие по формату. Фото женщины должно быть хорошего качества. Без снимка поздравления не публикуются.