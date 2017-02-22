Полицейского судят за квартирную кражу

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Полицейского судят за квартирную кражу

27-летний сотрудник Саздинского отдела полиции Алтынбек Калауов привез в кафе «Славянка» на встречу одноклассников свою девушку Галию. Он был там несколько минут и уехал. Через несколько дней после встречи квартиру одноклассницы Галии обворовали, унесли норковые шубы, золото на 5 млн тенге. Украденные украшения хозяйка нашла в ларьке на рынке. Оказалось, что золотые серьги и браслет сдала в ларек девушка Калауова. На допросе Галия объяснила, что украшения подарил Алтынбек. А сдала их в ларек, потому что золото не носит.

По версии следствия, Алтынбек Калауов выкрал ключи от квартиры у одноклассницы своей девушки в кафе. Вместе с сообщником выяснил, когда в квартире никого не будет, и обокрал ее, зачитал обвинение в суде гособвинитель Багдат Байтурин. Подсудимый показания еще не давал.

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