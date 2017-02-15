В Актобе будет снег и метель

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В Актобе будет снег и метель

– 16 февраля на большей части Актюбин­ской области снег, местами низовая метель, ветер юго-восточный 9-14, местами 18 метров в секунду. Температура ночью -10...-15, местами -20, днем -8...-13, местами 4 градуса мороза, – рассказывает инженер-синоптик «Казгидромета» Лариса Тарасенко. В пятницу и воскресенье также ожидается снег, а вот в субботу, 18 февраля осадков не будет. Ветер будет разворачиваться с восточного на юго-западный, 9-14 метров в секунду, в воскресенье местами 15-20 метров в секунду.

17 февраля днем температура в городе ожидается -8...-13, местами 5 градусов мороза. Но к концу дня мороз будет крепчать, столбик термометра опустится до -12 и даже -20 градусов. 18 февраля в области ожидаются морозы, ночью -15...- 20, местами -25, днем до -7...-15. А в воскресенье, 19 февраля ночью температура опустится до -10...-15, местами -20, а днем будет -2...-7, местами 10 градусов мороза.

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