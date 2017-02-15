Срок за посты про Путина и ислам блогеру не изменили

Предприниматель Санат Досов активно высказывал свое мнение в Фейсбуке о политике Путина, западных стран, НАТО, об опасности демократии и слабовольных мусульманах. Житель Семея посчитал, что он разжигает вражду и сообщил в полицию. Судили Досова за разжигание социальной розни. Сам он говорил, что только высказывал свое мнение. Но в суде признал, что его слова могли привести к розни. Он подал апелляцию и просил реальный срок изменить на условный.

– После задержания я с детьми осталась без единственного кормильца, – говорила судьям супруга Саната Досова, – нашему меньшему ребенку 6 месяцев. Я в декретном отпуске. У мужа хорошая характеристика, в Актобе его знают. Он растит детей в духе патриотизма.

Адвокат Дархан Мырзабеков требовал для Досова оправдательного приговора, перечислял нарушения норм УПК. Облсуд счел его аргументы неубедительными и оставил приговор в силе. В колонии Досов проведет 3 года, на амнистию и УДО не имеет права.

Санат Досов отец 6 детей, основатель общества «Ансар», оно занимается с молодежью, попавшей в нетрадиционное религиозное течение.