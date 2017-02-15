Под Карабутаком на трассу сел военный вертолёт

На фото: Вертолет Ми-8, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент. || Кадр из видео в Инстаграм zello.aktobe

На трассе Актобе–Шымкент приземлился вертолет Ми-8. Пилот спросил у водителя, где Актобе и улетел, передает «Диапазон».

15 февраля в группе zello.aktobe в Инстаграм появился видеоролик с вертолетом, который приземлился на заметенной дороге. Из вертолета вышел мужчина и спросил у водителя фуры, «в какой стороне Актобе».

Как сообщили в Минобороны РК, по плану боевой подготовки состав армейской авиации летел по маршруту, отрабатывал способы навигации и ориентировался на местности в полете. Отработки проводились и при ухудшении метеоусловий. В связи с этим вертолет Ми-8 выполнял учебно-боевую задачу и отрабатывал визуальную ориентировку на местности с помощью опроса.

«Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования», – сообщается в информации министерства обороны.