Суд разрешил ФК «Актобе» не платить Пиззелли 63 миллиона

Бывший игрок ФК «Актобе» Маркос Пиззелли требовал от клуба долг по зарплате и компенсацию за расторжение контракта. 15 февраля горсуд Актобе отказал ему.

Пиззелли требовал вернуть 4 млн 991 тыс. тенге и 58 млн 432 тыс. компенсации. Истец просил суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество ответчика – ФК «Актобе». 15 февраля в горсуде Актобе судья огласила решение: в удовлетворении иска отказать, так как «арест не должен приводить ответчика к банкротству или нарушать производительность труда».

– Мы будем обжаловать решение по законодательству РК и в международных судах ФИФА. Жаль, в футбольном клубе не понимают, что невыплата зарплаты приведет к санкциям. Клуб не допустят к участию в еврокубках, исключат из премьер-лиг, – высказывается Александр Вдовин, доверитель Пиззелли.

Гендиректор «Актобе» Максат Тюмалиев, комментируя историю долгов перед бывшими игроками клуба, отметил нарушения в договорах, подписанных прежним руководством клуба.

– В этих контрактах прямое нарушение. Привязка к доллару по законодательству не положена. Мы ведем пересчеты и по другим футболистам, – поясняет Максат Тюмалиев.