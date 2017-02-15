Суд разрешил ФК «Актобе» не платить Пиззелли 63 миллиона

Автор:

Бывший игрок ФК «Актобе» Маркос Пиззелли требовал от клуба долг по зарплате и компенсацию за расторжение контракта. 15 февраля горсуд Актобе отказал ему.

Пиззелли требовал вернуть 4 млн 991 тыс. тенге и 58 млн 432 тыс. компенсации. Истец просил суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество ответчика – ФК «Актобе». 15 февраля в горсуде Актобе судья огласила решение: в удовлетворении иска отказать, так как «арест не должен приводить ответчика к банкротству или нарушать производительность труда».

– Мы будем обжаловать решение по законодательству РК и в международных судах ФИФА. Жаль, в футбольном клубе не понимают, что невыплата зарплаты приведет к санкциям. Клуб не допустят к участию в еврокубках, исключат из премьер-лиг, – высказывается Александр Вдовин, доверитель Пиззелли.

Гендиректор «Актобе» Максат Тюмалиев, комментируя историю долгов перед бывшими игроками клуба, отметил нарушения в договорах, подписанных прежним руководством клуба.

– В этих контрактах прямое нарушение. Привязка к доллару по законодательству не положена. Мы ведем пересчеты и по другим футболистам, – поясняет Максат Тюмалиев.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.02.2017, 20:24
  
У ФК «Актобе» появился свой персонаж
09.02.2017, 16:41
  
​У ФК "Актобе" появился свой талисман 4
08.02.2017, 18:53
  
Звезды «Барселоны» поздравили «Актобе»
07.02.2017, 16:06
  
ФК «Актобе» с юбилеем поздравил Неймар
04.02.2017, 15:07
  
Дмитрий Селюк: Я уверен, что все руководство ФК «Актобе» выгонят из клуба уже через три месяца 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе будет снег и метель
В Актобе сотрудников МВД обвиняют в получении взятки у пограничников КНБ
Срок за посты про Путина и ислам блогеру не изменили
Под Карабутаком на трассу сел военный вертолёт
Директора и бухгалтера школы №24 задержали за взятку
Сотрудник КНБ выстрелил себе в голову
Актюбинскую лису обещают привить и выпустить в природу
Полицейских приговорили прямо на работе
Чем нам грозит изменение Конституции? 1
Лидеру группировки «Четыре брата» и его подельникам продлили арест 1
Loading...