Сотрудник КНБ выстрелил себе в голову

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Сотрудник КНБ выстрелил себе в голову

Состояние капитана военной полиции КНБ Актобе остается тяжелым. Об этом «Диапазону» 14 февраля сообщили в БСМП.

8 февраля в БСМП поступил сотрудник военной полиции КНБ с огнестрельным ранением в голову и левую щеку. По словам медиков, пуля вышла через лоб. Задет мозг. Операция длилась 7 часов, работали две хирургические бригады. Раненый капитан военной полиции находится в реанимации.

– Он в тяжелом состоянии, хотя кровяное давление в норме. Утверждать, что есть улучшения, пока рано, поскольку бывают мнимые улучшения на фоне лечебных процедур. Но постепенно приходит в сознание. На вопросы отвечает кивками головы, – говорит заместитель главного врача по лечебной работе Марат Жанкулов.

По предварительным данным, 32-летний капитан военной полиции Асхат Абдулфаизов выстрелил себе в голову из пистолета при подготовке к плановым стрельбам в войсковой части 2030. Сайт nur.kz сообщал, что «пуля вошла в левую щеку и вышла через лоб». Есть две версии причины произошедшего: попытка самоубийства и неосторожное обращение с оружием.

В 2015 году замглавы районного КНБ выстрелил в себя и погиб. ДКНБ тогда сообщил: неосторожное обращение с оружием.

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