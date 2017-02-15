Полицейских приговорили прямо на работе

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Полицейских приговорили прямо на работе

На фото: 15 февраля. Заводской отдел полиции, актовый зал. Подсудимых завели в зал уже во время оглашения приговора. Вину в получении взятки они не признали. Приговор они выслушали в присутствии своих коллег.

За взятку 15 тысяч осудили двух полицейских. Приговор огласили в полиции на глазах у сотни коллег. «Не превращайте суд в судилище», – заявил судье в последнем слове обвиняемый.

14 сентября Ербол Бижанов и Ерсултан Шадыманов на Москве остановили автомобиль ВАЗ. За рулем был гражданин России, он не пристегнул ремень безопасности. За непривлечение к адмответственности полицейские потребовали у него 15 тысяч тенге, сказано в обвинении. Забрали техпаспорт и права, обещали вернуть, когда принесет деньги. Водитель обратился к приятелю, попросил найти деньги. Тот сообщил в антикоррупционную службу. Антикоррупционщики выдали водителю диктофон и деньги. После передачи взятки обоих задержали. Но денег у них не нашли.

Полицейские свою вину в преступлении в суде не признали. Шадыманов в последнем слове говорил, что показания свидетелей противоречивые.

– Мои защитники показали в суде нарушения, прошу учесть их и принять правильное решение. Не превращайте суд в судилище, – обратился к судье Шадыманов.

15 февраля в актовом зале Заводского отдела полиции огласили приговор. На оглашение пришли около 100 полицейских. Самих подсудимых завели во время оглашения. Судья Муканов назначил им по 3 года лишения свободы, с учетом амнистии снизил срок до 2 лет 3 месяцев и 16 дней, объяснили в пресс-службе облсуда. Выводили осужденных из зала под молчание коллег. Зрители в погонах выглядели хмурыми.

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