Лидеру группировки «Четыре брата» и его подельникам продлили арест

На фото: Подозреваемому в организации ОПГ Еркину Избасару продлили срок ареста до 7 марта.

Всего сейчас под стражей находятся 20 подозреваемых по делу о массовых хищениях нефти.

Предполагаемому лидеру группировки «Четыре брата» инвалиду-колясочнику Еркину Избасару срок содержания под стражей продлили до 7 марта. Также в начале февраля продлили срок ареста еще на месяц 14 подозреваемым в хищении неф­ти, их считают подельниками Избасара. Всего же по обвинению в хищении, продаже ворованной нефти, участии в организованной преступной группировке привлекаются 20 человек. Среди задержанных также бывший заместитель начальника ДВД области Рахат Аханов. Во время работы в Актобе он курировал вопросы по борьбе с терроризмом. После июньского теракта Аханов потерял свою должность. Его зачислили в резерв, а через некоторое время Аханов занял должность в криминальной полиции в МВД.

Напомним, 7 декабря КНБ провел в Актобе спецоперацию по пресечению деятельности группировок, занимающихся хищением и незаконным оборотом неф­ти. Задержания проходили в нескольких частях города, на НПЗ в районе 41-го разъезда. По данным следствия, криминальным бизнесом заправлял инвалид-колясочник, глава ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар.