Роженицу из Кенкияка в буран спасатели доставили в реанимацию

На фото: За тяжелобольными в заметенных поселках спасатели выезжают на вездеходе «Трэкол». || Фото пресс-службы ДЧС

Жители области из-за буранов и снежных заносов не могут без спасателей попасть в больницы и роддома.

У 35-летней роженицы в Кенкияке Темирского района открылось кровотечение. Из-за снежных заносов и бурана ее не могли привезти в больницу. На помощь выехали 4 спасателя на «Трэколе». Женщину вовремя доставили в реанимацию роддома в Актобе, сообщила корреспонденту «Диапазона» Салима Тулегенова, пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области.

6 февраля нужна была помощь 8-летнему мальчику с аппендицитом и 56-летнему мужчине с высоким давлением из поселка Коптогай Уилского района. Три спасателя на спецтехнике «Трэкол» доставили двух сельчан в центральную районную больницу Уила.

7 февраля потребовалась помощь 37-летнему тяжелобольному из Никельтау Хромтау­ского района. Его смогли доставить до очищенного участка дороги и передать скорой помощи. На спасение выехали на «Трэколе» спасатели и врачи центральной районной больницы.

Чтобы доставить 50-летнего мужчину с зимовки Акжар Мугалжарского района в больницу в Алгу, работали 5 спасателей, 4 сотрудника санавиации на специальной машине.