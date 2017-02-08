В 25-этажке в Актобе после пожара нашли тело мужчины

На фото: 11 мкр, дом 112 А. Пожар произошел здесь на 16-м этаже. Тушили его из пожарного крана, который есть в высотке на каждом этаже. || Фото Владимира ЗОБЕНКО.

6 февраля загорелась квартира на 16-м этаже. На запах гари и валящий дым обратили внимание соседи. Прибывшие пожарные обнаружили в квартире погибшего хозяина.

Погибшим оказался 47-летний хозяин квартиры. Предположительно, он курил в постели, квартира загорелась от этого, мужчина умер от отравления угарным газом. Как рассказала консьерж, он жил с супругой, накануне она уехала в Уральск, мужчина оставался один. Труп обнаружили прибывшие на место пожарные.

Около 13 часов, когда на место приехали журналисты «Диапазона», тело мужчины лежало на лестничной площадке перед лифтом, его накрыли, дознаватели проводили опрос соседей. В подъезде даже на 1-м этаже стоял стойкий запах гари.

– Вызов из дома 112 А в 11 микрорайоне поступил в 11:07, в квартире произошло возгорание домашних вещей, – сообщили в пресс-службе ДЧС. – В тушении пожара задействовали 23 человека и 5 единиц техники. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Спасатели вывели на улицу 15 человек, в том числе двоих детей.